Ativo do dia. Anthropic quer entrar em bolsa a valer 2 biliões de dólares

O ativo

Ações da Anthropic. Ainda não entraram sequer em bolsa e já mexem com os mercados. A Reuters teve acesso ao prospeto do IPO (oferta pública inicial) da empresa de inteligência artificial (IA) que desenvolveu o modelo Claude e noticiou que a tecnológica visa uma avaliação de 2 biliões de dólares (cerca de 1,76 biliões de euros). Fundada em janeiro de 2021 pelos irmãos Dario e Daniela Amodei, juntamente com outros antigos investigadores da OpenAI, em março de 2023, a Anthropic lançou o seu primeiro grande assistente de IA, chamado Claude. Seguiram-se o Claude 2 e as famílias avançadas Claude 3 e 3.5, que foram elogiadas pelo seu forte raciocínio e capacidade de processamento de textos longos. Para construir estes enormes sistemas, a empresa angariou milhares de milhões de dólares através de parcerias importantes com a Google e a Amazon. Atualmente, é uma das principais empresas de inteligência artificial do mundo, conhecida por colocar a segurança no centro do seu trabalho.

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O marco

A meta de valorização prevista pela Anthropic é mais do dobro da sua própria estimativa de 965 mil milhões de dólares, feita em maio. A confirmar-se, a avaliação iria consolidar a Anthropic como uma referência na forma como Wall Street avalia as principais empresas do setor da IA, incluindo a rival OpenAI. Ultrapassaria também a recente oferta pública inicial de grande sucesso da SpaceX, que avaliou a empresa de Elon Musk em 1,77 biliões de dólares.

A causa

A Anthropic registou um prejuízo líquido de 42 mil milhões de dólares em 2025 e planeia gastar 518 mil milhões de dólares em obrigações relacionadas com a cloud, a computação e as infraestruturas nos próximos anos, segundo o prospeto. Mas o prospeto detalha também como a empresa cresceu acentuadamente no último ano. A receita multiplicou-se por 12 vezes em 2025, atingindo quase 4,6 mil milhões de dólares.

Tanto as despesas como as receitas da Anthropic registaram um aumento acentuado este ano. As receitas no segundo trimestre deste ano ascenderam a 11,5 mil milhões de dólares, e a empresa está a caminho de registar o seu segundo trimestre consecutivo de lucro operacional, embora numa base ajustada.

O que esperar a seguir

A Reuters adianta ainda que é provável que a entrada em bolsa seja adiada para depois das eleições intercalares de novembro nos EUA. A 5 de setembro o Financial Times noticiou que a Anthropic terá escolhido o Morgan Stanley e o Goldman Sachs para os principais papéis na sua oferta pública inicial.

Entretanto, os riscos associados à evolução dos modelos de IA vão continuar em destaque, depois de nas últimas semanas vários incidentes envolvendo sistemas capazes de atuar de forma autónoma na internet terem sido conhecidos. O próprio Dario Amodei afirmou recentemente que a inteligência artificial pode representar uma ameaça para a humanidade e defendeu maior controlo sobre o ritmo de desenvolvimento dos modelos mais avançados.

Os avisos constam do prospeto preparado pela empresa para a entrada em bolsa. De acordo com o Financial Times, quase um terço do documento é dedicado aos riscos associados à atividade da Anthropic, incluindo a possibilidade de modelos mais avançados conseguirem manipular pessoas, fazer chantagem ou apresentar comportamentos difíceis de prever.

A frase

“A Anthropic ultrapassou de facto a OpenAI e é considerada a líder de mercado, havendo grande entusiasmo em relação à perspetiva de participar na oferta pública inicial“, afirmou David Morrison, analista sénior de mercado da Trade Nation.

A Anthropic ultrapassou de facto a OpenAI e é considerada a líder de mercado, havendo grande entusiasmo em relação à perspetiva de participar na oferta pública inicial. David Morrison Analista sénior de mercado da Trade Nation

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