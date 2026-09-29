Brisa espera ter proposta final de renegociação da concessão até final do ano

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, afirmou esta terça-feira que espera fechar a renegociação do contrato de concessão da Brisa Concessões Rodoviárias (BCR) até ao final do ano. Um calendário que vai ao encontro da expectativa do CEO da concessionária, que espera receber uma proposta para o reequilíbrio financeiro da concessão em outubro ou novembro.

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O prazo foi deixado pelo Governante durante a intervenção na abertura da conferência “Financiamento da Rede Ferroviária”, organizada pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes e que decorre esta terça-feira no Auditório Ruy de Carvalho, em Oeiras.

O processo de renegociação já se arrasta há mais de um ano, mas o CEO da Brisa espera que venha a ter um desfecho em breve. “O Governo criou uma Comissão de Renegociação, que está a reunir há um ano, um ano e meio, e que vai apresentar as conclusões dessa renegociação idealmente no mês de outubro. Veremos se será em outubro ou em novembro. Depois o governo deveria decidir“, afirmou António Pires de Lima à margem da conferência. “Foi o ministro que deu nota do otimismo com que vê a finalização deste processo”, acrescentou.

O Governo criou uma Comissão de Renegociação, liderada pela Unidade Técnica de Apoio a Projetos (UTAP), para negociar os vários temas em aberto com a Brisa: a ligação rodoviária ao futuro Aeroporto Luís de Camões, novas acessibilidades e obras na rede da BCR, a alteração às classes de portagem, isenções e reduções de portagens, incluindo as medidas aplicadas na A2 e A6, entre outros dossiês.

Segundo noticiou o Jornal de Negócios, a Brisa está a reclamar ao Estado compensações totais de 1.122,5 milhões de euros. O objetivo da concessionária é converter este reequilíbrio financeiro num aumento do prazo da concessão da BCR, que termina em 2035. “É esse o caminho para que aponta a renegociação. Agora, como ela não foi terminada, eu não posso antecipar as suas conclusões”, afirmou António Pires de Lima.

O responsável da concessionária espera que se “chegue a uma conclusão que seja equilibrada para as duas partes, que não é boa para a Brisa e má para o Estado ou vice-versa. Tem que ser equilibrada para as duas partes ou não há acordo”.