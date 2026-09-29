Bruxelas promete simplificar regras da indústria do pescado

O diagnóstico parece reunir um consenso pouco habitual entre empresários, economistas e representantes de diferentes famílias políticas: há demasiada burocracia, regras que mudam com frequência e decisões tomadas longe da realidade da economia real. Mas a divergência começa quando é preciso passar do diagnóstico à prática, precisamente o ponto em que a indústria do pescado diz continuar a sentir os custos da política pública.

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Num debate durante a Portugal Seafood Conference, organizada pela ALIF – Associação Nacional da Indústria pelo Frio e Comércio de Produtos Alimentares, André Franqueira Rodrigues, eurodeputado do PS, foi direto quando questionado sobre se a regulamentação europeia é concebida com conhecimento suficiente da realidade das empresas. “Não, não sinto”, respondeu. O eleito reconhece que o “quadro regulatório complexo” é um dos fatores que afetam a competitividade europeia e, defende, a prioridade passa por “simplificar sem perder a ambição” ambiental, social e económica.

As pescas neste momento são o único setor que ainda não teve um pacote de simplificação Paulo Nascimento Cabral Eurodeputado do PSD

Paulo Nascimento Cabral, eurodeputado do PSD, também vê sinais de mudança em Bruxelas com os sucessivos pacotes de simplificação regulatória, mas considera que as pescas têm ficado para trás. “As pescas neste momento são o único setor que ainda não teve um pacote de simplificação”, lamenta. A fragmentação do mercado interno, acrescenta, obriga as empresas a lidar com exigências diferentes entre Estados-membros, e pede, por isso, um sistema “muito mais simples, muito mais pragmático, mais próximo das empresas, mais próximo dos industriais”.

É precisamente nessa distância entre a regra e a operação diária que Sérgio Reis encontra alguns dos maiores obstáculos à competitividade da Brasmar. O CEO do grupo compara o mercado europeu ao norte-americano, lembrando que nos Estados Unidos uma aprovação permite aceder a cerca de 350 milhões de consumidores, enquanto na União Europeia (UE) há sempre diferenças nacionais que dificultam a expansão das empresas.

“Não podemos estar um mês à espera de um certificado para fazer uma exportação”, criticou, acrescentando que as empresas não podem ter contentores retidos “uma ou duas semanas nos portos” por falta de capacidade de resposta das autoridades, como tem acontecido em Portugal. “Isto acontece, mas quem é que paga isto?”, questionou.

Burocracia é inimiga da competitividade

Luís Campos e Cunha, economista e ex-ministro das Finanças, apontou três entraves ao investimento em Portugal: burocracia, funcionamento da justiça e fiscalidade. “Portugal tem o modelo económico de impostos altos”, disse, acrescentando ainda a instabilidade das regras e a demora dos tribunais administrativos como fatores que ajudam a afastar investimento estrangeiro.

Campos e Cunha mostrou-se igualmente cético sobre a eficácia dos apoios públicos quando os incentivos condicionam as decisões das empresas. Parte do benefício, argumentou, perde-se no processo de candidatura e há projetos que acabam adaptados aos critérios necessários para obter financiamento. “Temos de avaliar as políticas públicas à posteriori”, sublinhou, recusando a ideia de que gastar o orçamento previsto numa determinada medida é, por si só, um sinal de sucesso.

O oceano tem de ser visto como um dos grandes ativos estratégicos e, no caso português, temos de saber tirar partido da nossa posição geopolítica e do nosso posicionamento estratégico, porque temos essa capacidade André Franqueira Rodrigues Eurodeputado do PS

No pescado, o desafio junta ainda a dependência externa de matéria-prima, a renovação da frota e a concorrência de produtos provenientes de países sujeitos a condições diferentes. André Franqueira Rodrigues lembrou que a frota tem uma idade média próxima dos 30 anos e defendeu que “o oceano tem de ser visto como um dos grandes ativos estratégicos”. Já Paulo Nascimento Cabral pediu maior controlo sobre importações que não respeitem critérios equivalentes aos que são impostos aos produtores europeus, sem ignorar a necessidade de garantir matéria-prima à indústria.

Simplificação foi, contudo, a palavra que mais uma vez voltou a marcar este debate, com Sérgio Reis a eleger o tema como a principal alteração que, no seu entender, teria maior impacto na competitividade europeia. Do lado dos eurodeputados, defende-se que é preciso que a promessa de diminuição da complexidade da regulação seja cumprida em Bruxelas, algo a que os empresários e as associações do setor prometem estar atentos.