Conferência Fusion 2026 debate o impacto da IA na sociedade e nos negócios

A Inteligência Artificial está a transformar a forma como as organizações operam, as sociedades se organizam e as pessoas pensam, decidem e criam. É a partir desta transformação que a Devoteam promove a segunda edição do Fusion, uma conferência que pretende aprofundar o debate sobre o papel da IA e sobre as decisões que Portugal e a Europa terão de tomar perante esta evolução.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O evento realiza-se no dia 30 de setembro, no Auditório da Fundação Champalimaud, em Lisboa, entre as 9 horas e as 14 horas, e vai contar com líderes empresariais, especialistas e representantes de diferentes áreas para discutir o impacto da tecnologia a partir de várias perspetivas.

Nesta segunda edição, o Fusion coloca em destaque três temas que marcam o atual debate sobre Inteligência Artificial: Soberania Digital, Cognição Humana e IA e Força de Trabalho Aumentada. A discussão será desenvolvida a partir de quatro grandes eixos: Humanidade e Tecnologia, Utopia e Pragmatismo, Ética e Inovação e Academia e Indústria.

Entre os temas em debate estará a relação entre humanos e sistemas de IA e a forma como a colaboração entre ambos pode transformar o papel das pessoas no trabalho. A conferência abordará também os desafios da adoção da IA à escala das organizações, a importância da governação e da regulação e a ligação entre investigação académica e aplicação prática.

O papel da IA na exploração espacial

A abertura da conferência ficará a cargo de João Lousada, ISS Operations Lead with ESA; Analog Astronaut and Commander for OeWF, que fará o keynote “AI and Space Exploration: How to Decide Without a Control Center”. Além de liderar as operações europeias a bordo da Estação Espacial Internacional, na Agência Espacial Europeia, João Lousada também já foi Diretor de Voo do Columbus, o módulo europeu da ISS, e diretor de voo principal dos Incrementos 65 e 67.

É também astronauta análogo e comandante de missões de simulação de Marte do Austrian Space Forum, tendo participado numa missão que incluiu quatro semanas de isolamento no deserto do Negev, em Israel. Integra ainda a equipa da AMADEE-27, a próxima missão análoga de Marte, que decorrerá em Monsaraz, em abril de 2027.

Na seleção de astronautas da ESA de 2022, foi o primeiro português a chegar à fase final do processo, entre mais de 22 mil candidatos. É membro do Human Spaceflight Committee da Federação Astronáutica Internacional e mestre em Engenharia Aeroespacial pelo Instituto Superior Técnico. É ainda autor da TEDxLisboa “Is Space Still Worth It?”.

Ao longo da manhã, o programa inclui ainda sessões individuais e painéis dedicados à relação entre Humanidade e Tecnologia, ao equilíbrio entre Utopia e Pragmatismo, aos desafios de Ética e Inovação e à ligação entre Academia e Indústria.

O programa completo da Conferência Fusion 2026 pode ser consultado no site oficial do evento e os interessados em participar deverão fazer aqui o registo.