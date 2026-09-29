Conheça os vencedores dos XV edição dos Prémios OCI

A Tabaqueira Philip Morris Internacional, a Abreu Advogados, a Sogrape, o Grupo Ageas Portugal, o Novobanco e a GS1 Portugal estão entre as organizações distinguidas.

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Os projetos de comunicação interna que mais se destacaram em Portugal já têm vencedores. A XV edição dos Prémios OCI – Excelência em Comunicação Interna distinguiu trabalhos em sete categorias, além de reconhecer projetos académicos e atribuir três menções honrosas.

Na categoria “Estratégia Integrada de Comunicação Interna”, o vencedor foi a Tabaqueira – Philip Morris Internacional, com o projeto “ONE Portugal”. A iniciativa procurou responder a um contexto de comunicação interna fragmentada.

Na categoria “Inovação, Inteligência Artificial e Transformação Digital na Comunicação Interna”, o prémio foi atribuído à Abreu Advogados, pelo projeto “Ninguém fica para trás”. A iniciativa teve como objetivo modernizar e integrar a experiência de comunicação interna.

A Sogrape foi distinguida na categoria “Estratégia para a Gestão da Mudança e Transformação”, com o “Sogrape Transformation & Excellence Program (STEP)”, um programa desenvolvido para transformar a estratégia da organização em mudança concreta no dia a dia.

Na categoria “ESG – Environmental, Social and Corporate Governance”, a vencedora foi o Grupo Ageas Portugal, com o projeto “Comunidades D&I”. A iniciativa nasceu na sequência do primeiro survey interno de Diversidade e Inclusão da organização e criou seis comunidades dedicadas a diferentes dimensões da diversidade.

A categoria “Eventos Internos” distinguiu o Novobanco, com os “Prémios Ser”, uma iniciativa de reconhecimento destinada a valorizar comportamentos e histórias alinhados com os valores do banco.

Na categoria “EVP – Employee Value Proposition”, o vencedor foi a GS1 Portugal, com o “Pulse – Programa de Bem-Estar”. O programa estrutura diferentes iniciativas de bem-estar em cinco dimensões — saúde física, bem-estar relacional, saúde mental, saúde financeira e bem-estar ambiental.

Na vertente académica, o “Melhor Trabalho Académico FCH-UCP” foi atribuído a Maria Ana Camilo Baranda, pelo trabalho “Employee Perspectives on Internal Communication During Organizational Change: A Case Study of Restructuring and Layoffs”.

Já na categoria “Melhor Trabalho Académico Geral”, a vencedora foi Beatriz Barreira do Adro, com o trabalho “Os Desafios da Gestão da Comunicação Interna em Ambientes de Trabalho Híbrido”.

Nesta edição, o júri decidiu ainda atribuir três menções honrosas. A The Navigator Company recebeu pelo projeto “Super Zero – Agente Especial de Segurança”, uma iniciativa que recorreu à inteligência artificial e à gamificação na comunicação sobre segurança e saúde no trabalho.

A segunda menção honrosa foi atribuída à Lactogal Produtos Alimentares S.A., pelo projeto “Por Ti Por Eles – Campanha de Segurança e Saúde no Trabalho”, que colocou os filhos dos colaboradores no centro da comunicação para reforçar a sensibilização para a utilização dos equipamentos de proteção individual.

A terceira distinguiu o Grupo Casais, pelo projeto “Apoio a regiões afetadas pela tempestade Kristin”, através do qual a organização mobilizou colaboradores e capacidade técnica para apoiar as populações afetadas.

A XV edição do júri foi presidida por Cláudia Lourenço, diretora-geral da Procter & Gamble Portugal, que liderou o processo de avaliação das candidaturas.

Além de Cláudia Lourenço, o júri contou com representantes das empresas bp, Coca-Cola Europacific Partners, EDP, Grupo Nabeiro, Jerónimo Martins, José de Mello, Lidl, Perfumes & Companhia e Novartis, membros do Conselho Assessor do OCI.