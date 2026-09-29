Da má impressão aos códigos QR, Deloitte aponta várias falhas na correção dos exames nacionais

A Deloitte identificou várias falhas no processo dos exames nacionais do ensino secundário deste ano, avança o Público. Entre as falhas apontadas está a impressão das provas, a leitura dos códigos QR e a correção de perguntas de escolha múltipla.

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Relativamente aos QR Code, o problema prendeu-se com a leitura dos códigos utilizados para identificar e associar as páginas das provas aos respetivos exames. A má impressão dos mesmos, que impossibilitou a sua leitura, levou a que os exames tivessem de ser corrigidos manualmente “quando viável”. Segundo o relatório da consultora, esta dependência humana, “em grande escala e sob pressão de calendário”, introduzia risco adicional de “erro” e “afetava a consistência dos dados associados a cada prova”.

Sinalizou-se também que foi na ferramenta utilizada no processamento, identificação, organização e preparação das provas digitalizadas — a Plataforma de Classificação e Supervisão — onde mais problemas se registaram.

O relatório, citado pelo jornal, aponta também problemas relacionados com as perguntas de escolha múltipla. Segundo o Público, algumas das soluções adotadas para tentar ultrapassar as dificuldades iniciais acabaram por introduzir novos constrangimentos no processo de classificação. A consultora terá identificado, assim, fragilidades não apenas na componente tecnológica, mas também na forma como o sistema foi concebido e operacionalizado.

Ainda assim, a Deloitte reconhece que não é possível encontrar as causas exatas de todas as falhas. Estas conclusões da consultora surgem depois de várias semanas marcadas por problemas na implementação da nova classificação digital dos exames nacionais. O Governo já tinha anunciado a revisão dos sistemas informáticos utilizados nos exames, depois das falhas verificadas ao longo do processo.