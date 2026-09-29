Do “decreto Maricarmen” à renovação automática dos arrendamentos: o plano de Espanha para responder à crise de habitação

Há vários dias que Madrid tem vivido debaixo de protestos e acampamentos, entretanto alargados a mais cidades de Espanha, na sequência do despejo judicial de Maricarmen Abascal, uma idosa de 87 anos que desde 1956 vivia num apartamento no centro da capital espanhola. As milhares de pessoas que saíram à rua levaram o Governo de Pedro Sánchez a acelerar para esta terça-feira a apresentação de um pacote de medidas que “leva anos de trabalho” e que visa resolver uma crise habitacional marcada por escassez de oferta, subida drástica dos preços das rendas e especulação imobiliária.

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No Conselho de Ministros desta manhã, que foi adiado por uma hora depois de uma negociação no Palácio da Moncloa que se prolongou até altas horas da noite na segunda-feira, os partidos que fazem parte da coligação governamental — o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e a plataforma Sumar, uma coligação de partidos de esquerda — chegaram a acordo para aprovar dois decretos-lei em matéria de habitação. O objetivo é que sejam aprovados na sexta-feira, dia 2 de outubro, numa sessão plenária extraordinária do Congresso.

Em conferência de imprensa após a reunião, a ministra da Habitação, Isabel Rodríguez, lamentou o atraso na aprovação das medidas relativas à habitação. “Existe um grande consenso social no nosso país sobre as medidas que temos de implementar para atenuar a crise da habitação, mas faltava um consenso político“, afirmou. Por isso, o “esforço” realizado pelo PSOE e o Sumar deu origem a um texto no qual “a maioria dos grupos do Congresso dos Deputados se possa sentir representada”, aos quais pediu “visão de futuro e generosidade”.

As medidas aprovadas no Conselho de Ministros, abrangidas num primeiro projeto-lei conhecido como “decreto Maricarmen”, incluem uma extensão da proteção contra despejos até 2030 para famílias economicamente vulneráveis; a regulamentação do arrendamento sazonal e de quartos; restrições à compra de imóveis residenciais por “fundos abutres” até 2028, com o objetivo de combater a especulação imobiliária; e a prorrogação extraordinária e obrigatória por dois anos dos contratos em vigor que terminem antes de 31 de dezembro de 2028.

Isabel Rodríguez anunciou também propostas a nível fiscal, tais como a redução do IVA na construção para 4% no caso de habitações de promoção pública e protegida e a criação de um mecanismo de financiamento público com juros a 0% direcionado para a compra da primeira habitação por jovens e cidadãos elegíveis — semelhante à garantia pública que, em Portugal, permite a jovens até aos 35 anos obter um crédito bancário até 100% para a compra da sua primeira habitação própria e permanente.

Adicionalmente, propõe um aumento das taxas fiscais associadas a alojamentos turísticos e temporários para tentar direcionar mais casas para o mercado de arrendamento de longa duração.

Já o segundo decreto destina-se a “reforçar a estabilidade dos contratos de arrendamento”, de modo a que “viver numa casa arrendada não signifique viver em segunda classe, ou viver na incerteza”, afirmou Rodríguez. Este decreto inclui apenas a renovação automática dos contratos de arrendamento, mas, segundo explicou a governante, “com salvaguardas para diferentes circunstâncias, inspiradas noutras normativas europeias”.

Embora espere que este segundo decreto seja aprovado, a ministra admite que não foi possível “trabalhar com os grupos políticos, com a dedicação, o tempo e os debates” com que foi preparado o primeiro decreto, o que significa que entende que será mais difícil que receba a ‘luz verde’ no Congresso dos Deputados na sexta-feira.

A diferença entre uma prorrogação limitada a dois anos e um sistema de renovação automática dos contratos é uma das grandes divergências entre os parceiros do Executivo. O Sindicato das Inquilinas e Inquilinos, um dos responsáveis por organizar as manifestações dos últimos dias no país, exige contratos de arrendamento por tempo indeterminado, nos quais o inquilino possa permanecer na habitação desde que cumpra os pagamentos e não exista um motivo justificado para pôr termo ao arrendamento.

A filosofia da reivindicação consiste em aplicar ao arrendamento uma lógica semelhante à que rege os contratos de trabalho por tempo indeterminado. Ou seja, que o contrato de arrendamento não tenha uma data de validade a partir da qual o senhorio possa aumentar os preços ou procurar um novo inquilino disposto a pagar. Assim, se o inquilino estiver em dia com o pagamento da renda, continuaria na habitação e o contrato seria renovado automaticamente, enquanto o senhorio teria de comprovar uma causa justificada para pôr termo ao arrendamento.