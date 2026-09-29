O Grupo Sovena, que detém o azeite Oliveira da Serra e o óleo Fula, está a fazer um investimento de cinco milhões de euros para duplicar a capacidade de embalamento, na fábrica do Barreiro. Depois de anos desafiantes marcados pela subida dos preços do azeite, que marcaram uma redução do consumo, o grupo, que emprega 1.250 pessoas em todo o mundo, adianta que o negócio do azeite, que vale metade do negócio da Sovena, está a viver agora um "momento de normalização". Com 75% da faturação lá fora, aponta atenções ao Brasil, onde identifica "maior potencial de crescimento".

"Temos atualmente um investimento em curso na fábrica do Barreiro muito importante, de cerca de 5 milhões de euros, numa nova linha de embalamento, que nos permite duplicar capacidade de embalamento", adianta…