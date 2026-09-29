Dona do azeite Oliveira da Serra investe cinco milhões para duplicar embalamentopremium
Com um quarto das receitas nos EUA, grupo quer reforçar presença no Brasil, onde identifica grande potencial de crescimento. Investimento vai permitir embalar 25 milhões litros de azeite por ano.
O Grupo Sovena, que detém o azeite Oliveira da Serra e o óleo Fula, está a fazer um investimento de cinco milhões de euros para duplicar a capacidade de embalamento, na fábrica do Barreiro. Depois de anos desafiantes marcados pela subida dos preços do azeite, que marcaram uma redução do consumo, o grupo, que emprega 1.250 pessoas em todo o mundo, adianta que o negócio do azeite, que vale metade do negócio da Sovena, está a viver agora um "momento de normalização". Com 75% da faturação lá fora, aponta atenções ao Brasil, onde identifica "maior potencial de crescimento".
"Temos atualmente um investimento em curso na fábrica do Barreiro muito importante, de cerca de 5 milhões de euros, numa nova linha de embalamento, que nos permite duplicar capacidade de embalamento", adianta…
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