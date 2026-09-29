Empresas mais afastadas do consumidor pesam quase metade da transmissão dos juros em Portugal

A política monetária praticada pelo Banco Central Europeu (BCE) e que afeta as economias dos 21 Estados-membros da Zona Euro tem impactos distintos nos países. Um estudo conclui que a transmissão da política monetária é diferente consoante a estrutura do tecido empresarial de um país, se mais exposto à cadeia de valor ou ao consumidor final.

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Se, por um lado, em Itália, as empresas mais afastadas dos consumidores são as mais afetadas pela transmissão da política monetária, que acontece hoje, maioritariamente por via das taxas de juro, por outro lado, na Estónia, são as empresas mais próximas do consumidor que sentem maior impacto do que é decidido em Frankfurt.

Portugal “ocupa uma posição genuinamente intermédia“, escrevem nove investigadores de vários bancos centrais numa análise publicada pelo Banco de Portugal. O working paper pretende analisar a forma como a transmissão da política monetária afeta os diferentes tipos de empresas na Bélgica, Estónia, Hungria, Itália e Portugal conforme a sua exposição ao consumidor final, através de dados da Bélgica aplicados a cada país.

“Ao contrário da Estónia, em que a resposta está concentrada em empresas próximas do consumidor final, Portugal mostra um perfil de contribuição [para a resposta do país a um choque de política monetária] distribuído de forma mais uniforme entre as várias classes de empresas“, explicam os autores do estudo. Para o efeito são considerados, no caso português, com base nas declarações de impostos e receitas de IVA, de 2019, cerca de 460 mil empresas e 38,7 milhões de relações de compra e venda entre empresas, o que compara, por exemplo, com cerca de 1,7 milhões de empresas em Itália e 59,4 milhões de relações.

As empresas mais afastadas do consumidor [‘upstream’] representam cerca de 20% da resposta em termos de vendas, mas quase metade da resposta em termos de preços, o que sugere que estas empresas desempenham um papel limitado no ajustamento de volumes, mas um papel mais significativo na transmissão dos preços. Estudo

No caso português, “as empresas mais afastadas do consumidor [upstream] representam cerca de 20% da resposta em termos de vendas, mas quase metade da resposta em termos de preços, o que sugere que estas empresas desempenham um papel limitado no ajustamento de volumes, mas um papel mais significativo na transmissão dos preços”, explicam.

Ou seja, Portugal e Estónia ilustram um padrão em que “economias mais pequenas e mais abertas apresentam cadeias de abastecimento internas mais curtas e uma menor concentração upstream da transmissão da política monetária, face a economias maiores e industrialmente mais complexas, como Itália”, justificam ainda.

Numa altura em que o BCE voltou a subir taxas para fazer face ao aumento da inflação, acima da meta de 2% desejada, o tempo que demora a chegar essa restrição no acesso ao capital que o banco central introduz é um dos principais pontos de interrogação. Foi também por isso que o banco central criou uma rede de investigação com esse objetivo, onde se insere esta análise. As primeiras conclusões apontavam para um efeito da política monetária entre 12 a 18 meses após uma decisão ser tomada pelo conselho de governadores, liderado pela presidente do BCE, Christine Lagarde.

“Estes padrões têm implicações importantes para a eficácia da política monetária”, notam os autores do estudo. Enquanto no caso italiano, o efeito de uma subida de juros na procura final está distribuído pela cadeia de abastecimento, afetando as empresas mais afastadas do consumidor, “o que pode amplificar os efeitos através de uma reação acumulada”, em economias mais pequenas, como é a portuguesa, que “têm estruturas de produção menos verticalizadas, a transmissão distribui-se de forma mais uniforme“.