Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 17 milhões de euros
O jackpot desta sexta-feira é de 17 milhões de euros, depois de ter sido registado um vencedor do primeiro prémio no sorteio anterior.
Com um primeiro prémio no valor de 17 milhões de euros, decorreu esta terça-feira mais um sorteio do Euromilhões. O jackpot voltou ao valor mínimo depois de ter havido um vencedor do primeiro prémio no sorteio anterior.
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Veja a chave vencedora do sorteio desta terça-feira, dia 29 de setembro.
Números: 4, 7, 12, 31 e 44
Estrelas: 8 e 11
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