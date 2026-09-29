O Retrato de Maria Amália de Habsburgo, Arquiduquesa de Áustria, Duquesa de Parma foi adquirido esta segunda-feira pelo Estado Português, "através do Fundo para a Aquisição de Bens Culturais, no âmbito da Museus e Monumentos de Portugal" num leilão da Cabral Moncada, confirmou Pedro Maria Alvim, sócio da leiloeira, ao ECO/ ECO Avenida.

"Trata-se de uma verdadeira peça de museu, de uma qualidade excepcional, que por todas as razões era merecedora de pública fruição, pelo que ficamos muito satisfeitos com o destino museológico que lhe…