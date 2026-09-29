ECO Avenida

Estado Português adquire Vieira Portuense por 40 mil eurospremium

 Lina Santos,

Aquisição aconteceu esta segunda-feira no leilão de Antiguidades e Obras de Arte Moderna e Contemporânea da Cabral Moncada pela base de licitação. Um par de fruteiros foram vendidos pelo quádruplo.

O Retrato de Maria Amália de Habsburgo, Arquiduquesa de Áustria, Duquesa de Parma foi adquirido esta segunda-feira pelo Estado Português, "através do Fundo para a Aquisição de Bens Culturais, no âmbito da Museus e Monumentos de Portugal" num leilão da Cabral Moncada, confirmou Pedro Maria Alvim, sócio da leiloeira, ao ECO/ ECO Avenida.

"Trata-se de uma verdadeira peça de museu, de uma qualidade excepcional, que por todas as razões era merecedora de pública fruição, pelo que ficamos muito satisfeitos com o destino museológico que lhe…

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