Euribor sobe a 6 meses para novo máximo desde setembro de 2024
As taxas Euribor subiram esta terça-feira nos três prazos, com a taxa a seis meses a atingir um novo máximo desde setembro de 2024, nos 3,103%.
A taxa Euribor subiu esta terça-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a segunda-feira e no prazo intermédio para um novo máximo desde setembro de 2024.
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- A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável subiu ao ser fixada em 3,103%, mais 0,037 pontos que na segunda-feira e um novo máximo desde setembro de 2024.
- No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também avançou, para 3,362%, mais 0,006 pontos que na véspera.
- No mesmo sentido, a Euribor a três meses subiu, ao ser fixada em 2,617%, mais 0,023 pontos.
Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a julho indicam que a Euribor a seis meses representava 39,87% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,26% e 24,40%, respetivamente.
Em 10 de setembro, como esperado pelos mercados, o Banco Central Europeu (BCE) subiu as taxas diretoras, em 25 pontos base, depois de as ter mantido em julho.
Em junho, o BCE tinha subido, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente 25 pontos base, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 28 e 29 de outubro em Frankfurt.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
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