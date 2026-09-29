Mercados

Fabricante do Oura Ring adia entrada em bolsa devido a “incerteza no mercado de IPO”

Empresa finlandesa, que deveria iniciar as negociações esta quarta-feira, mantém plano no Nasdaq e diz ter tido “forte procura” na oferta pública inicial, mas decidiu atrasá-la sem indicar nova data.

A empresa finlandesa Oura, conhecida pelos anéis inteligentes que medem as horas de sono ou o ritmo cardíaco, adiou a entrada na bolsa de Nova Iorque. O unicórnio que desenvolveu o Oura Ring anunciou esta terça-feira que decidiu atrasar a oferta pública inicial nos Estados Unidos por “incerteza no mercado” de Initial Public Offerings, “apesar da forte procura”.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

É mais um revés nas expectativas de uma recuperação das entradas em bolsa previstas para este outono. “A nossa missão é capacitar as pessoas para viverem vidas mais saudáveis ​​e longas. Um IPO é apenas um passo nesta jornada. O nosso objetivo é fazer um IPO extraordinário para os nossos colaboradores e investidores – e temos a vantagem de poder escolher o momento certo. Entretanto, vamos aproveitar as oportunidades que surgirem”, explicou o CEO da Oura, Tom Hale, em comunicado publicado online.

A marca de wearables para fitness e bem-estar garante que está com um “crescimento significativo” e que o negócio até se “fortaleceu ainda mais desde o início do processo de IPO”, nomeadamente porque a resposta dos consumidores ao modelo mais moderno do anel (Oura Ring 5) tem sido positiva, elevando o número de assinantes (os que têm a subscrição) para 5,7 milhões. Para o ano fiscal de 2026, a Oura espera que as receitas subam 90% em relação ao ano anterior.

A Oura, que tem sedes em Oulu e em São Francisco, pretende captar até 2,2 mil milhões de dólares (cerca de 1,9 mil milhões de euros), que a avaliaria em 15,6 mil milhões de dólares (aproximadamente 13,7 mil milhões de euros). O objetivo é negociar no índice Nasdaq com o código “OURA” e colocar na praça até 0 milhões de ações a um preço entre 40 e 44 dólares cada (34 a 38 euros).

Segundo a Reuters, a expectativa era que o preço do IPO fosse definido ainda esta terça-feira e que os títulos começassem as negociações no Nasdaq na quarta-feira. No entanto, após um ano promissor, este é mais um caso em que o mercado de IPO dos Estados Unidos trava, porque os investidores estão preocupados com o rumo do boom da inteligência artificial, a subida dos juros e a turbulência geopolítica.

“As taxas de juro mais altas estão claramente a tornar os investidores mais seletivos, particularmente em relação às avaliações de crescimento. Ainda assim, não diria que a janela de oportunidade para as IPO está fechada, especialmente com a Anthropic a avançar com aquele que pode ser um dos maiores IPO da história“, comentou o analista Lukas Muehlbauer, da IPOX, em declarações à agência noticiosa.

Os traders e economistas contactados pelo ECO antecipavam que se a procura do IPO da Oura fosse (ou for) elevada – perto do teto do intervalo previsto – e com um bom desempenho das ações, nos dias e nas semanas seguintes à estreia em bolsa, poderia incentivar outras empresas a avançarem também para dispersão de capital. Porém, “essa retoma dependerá também das condições gerais do mercado”.

Contudo, ainda no início do mês a empresa de serviços nucleares Holtec suspendeu o IPO nos EUA, logo após a Bamboo Insurance tomar a mesma decisão.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Fabricante do Oura Ring adia entrada em bolsa devido a “incerteza no mercado de IPO”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Hub minhoto de inovação na defesa vai ficar pronto em 2027

Mariana Bandeira,

Edifício do centro de inovação criado pela Fibrenamics, no AvePark, está a ser recuperado para ficar totalmente operacional em 2027. Instituto garante “andamento nas ideias" antes de a obra acabar.