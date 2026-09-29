A Ferrovial reforçou a sua posição em termos de reputação algorítmica no Google Gemini, um dos seis grandes modelos analisados semanalmente pela RepIndex.AI, graças a uma combinação de visibilidade sustentada, atualidade corporativa e consistência informativa.

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Este caso ilustra como as empresas do IBEX 35 podem apresentar posições significativamente diferentes consoante o modelo de inteligência artificial consultado. A RepIndex.AI analisa simultaneamente o ChatGPT, o Gemini, o Perplexity, o DeepSeek, o Grok e o Qwen e constrói o seu índice RIX com base em oito dimensões de reputação.

O Gemini mostra um comportamento especialmente sensível ao dinamismo informativo, à atividade corporativa recente e à capacidade de uma empresa para gerar sinais claros e atuais. Em medições anteriores do RepIndex, a Ferrovial já tinha figurado entre as empresas melhor posicionadas neste modelo, apoiada por uma visibilidade constante e uma narrativa suficientemente coerente para se manter na zona alta.

A interpretação do RepIndex é que esta força não deve ser interpretada apenas como um resultado pontual, mas como um sinal de que a Ferrovial está a conseguir alimentar de forma eficaz o tipo de informação que o Gemini prioriza: acontecimentos recentes, desempenho corporativo, cobertura mediática e coerência das mensagens.

Este fenómeno volta a demonstrar que a reputação algorítmica já não é única. Uma mesma empresa pode apresentar uma posição muito forte no Gemini e uma interpretação diferente no ChatGPT, no DeepSeek ou no Qwen, porque cada sistema pondera de forma diferente a atualidade, as fontes e a consistência narrativa.

Segundo Carlota Turci, diretora de operações da RepIndex.AI, «o caso da Ferrovial mostra até que ponto a reputação algorítmica depende já da capacidade de uma empresa para manter uma narrativa atual, consistente e apoiada por fontes relevantes. O Gemini está a reconhecer com especial intensidade essa combinação de atualidade, execução e coerência. A chave, no entanto, não é dominar um único modelo, mas compreender como evolui a perceção da empresa nos seis grandes sistemas de inteligência artificial e gerir essas diferenças de forma proativa».

A RepIndex.AI define a reputação algorítmica como a perceção que os sistemas de inteligência artificial constroem sobre uma empresa e atualiza semanalmente as suas medições relativas a mais de 170 empresas espanholas. A plataforma permite identificar mudanças de tendência, pontos fortes por modelo e divergências de reputação antes que estas se consolidem.