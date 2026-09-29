“Fibra que é fibra” da Nos dedica-se agora à família

A campanha foi desenvolvida pel’O Escritório e conta com estratégia de meios da Arena Media.

A Nos continua o ciclo de vagas da campanha “Fibra que é fibra”, desta vez centrando-se no número de equipamentos ligados associado a uma família numerosa.

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O mote tinha sido iniciado com a exploração do tópico cobertura, em Alcoutim, e a latência, através do universo do gaming. O Algarve contou ainda com uma campanha exclusiva onde se utilizou o ‘o falar’ algarvio.

Com presença em TV, digital, cinema e lojas, a campanha foi desenvolvida pel’O Escritório, com direção criativa de Nuno Jerónimo e produzida pela Kripton, com realização de Augusto Fraga e gestão de produção de Estela Rocha. A estratégia de meios está a cargo da Arena Media.

A campanha “Fibra que é fibra” integra a linha de comunicação inspirada na música “My Favorite Things”, do filme “Música no Coração”, inaugurada em março.