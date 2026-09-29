Greves na easyJet em outubro e dezembro já têm serviços mínimos decretados

As greves dos tripulantes de cabine da easyJet, entre 2 e 6 de outubro e 19 e 23 de dezembro, contarão com serviços mínimos, para voos de Lisboa, Porto e Faro para cidades europeias, Funchal, Porto Santo e Cabo Verde.

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Segundo um despacho publicado pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) nos dias 2, 3, 4, 5, e 6 de outubro serão asseguradas duas rotações diárias Lisboa–Funchal–Lisboa, num total de 10 rotações, uma rotação diária Porto–Funchal–Porto, num total de cinco rotações, uma rotação Porto–Porto Santo–Porto, nos dias 4 e 6 de outubro, num total de 2 rotações.

Estão ainda contempladas três rotações diárias, entre Lisboa–Genebra–Lisboa, Lisboa–Basileia–Lisboa, Lisboa-Zurique–Lisboa, Faro-Genebra-Faro e Porto–Genebra–Porto, num total de 15 rotações.

Estão ainda abrangidas três rotações diárias, entre Lisboa–Nantes–Lisboa, Lisboa–Bordéus–Lisboa, Porto–Nantes-Porto, Porto–Bordéus–Porto, Porto–Lyon–Porto, Porto–Nice–Porto, Porto–Paris Orly–Porto, Faro-Nantes–Faro e Faro–Lyon–Faro, num total de 15 rotações, uma rotação diária Lisboa–Londres–Lisboa, num total de cinco rotações e uma rotação diária de entre Lisboa–Luxemburgo–Lisboa e Porto–Luxemburgo–Porto, num total de cinco rotações.

Já nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de dezembro de 2026 estarão asseguradas duas rotações diárias Lisboa–Funchal–Lisboa, num total de 10 rotações, duas rotações diárias Porto–Funchal–Porto, num total de 10, uma rotação Lisboa–Porto Santo–Lisboa, no dia programado, três rotações diárias, entre Lisboa–Genebra–Lisboa, Lisboa–Basileia–Lisboa, Porto-Genebra–Porto e Faro–Genebra–Faro, num total de 15.

Mais três rotações diárias, entre Lisboa–Nantes–Lisboa, Lisboa–Bordéus–Lisboa, Porto–Nantes-Porto, Porto–Bordéus–Porto, Porto–Lyon–Porto, Porto–Nice–Porto, Porto–Paris–Porto, quando programadas, num total de 15 rotações.

Prevê-se ainda uma rotação diária Lisboa–Londres–Lisboa, num total de cinco, uma rotação diária de entre Lisboa–Luxemburgo–Lisboa e Porto–Luxemburgo–Porto, num total de cinco.

Mais duas rotações entre Lisboa–Luxemburgo–Lisboa e Porto–Luxemburgo–Porto, num total de cinco e duas rotações, no total, de entre Lisboa/Porto–Praia–Lisboa/Porto e Lisboa/Porto-São Vicente Lisboa/Porto.

Os tripulantes da easyJet aprovaram, em setembro, o recurso à greve estimando-se que sejam afetados cerca de 500 voos programados das bases Porto, Lisboa e Faro, na paralisação de outubro.

A moção apresentada pela direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) foi aprovada por unanimidade, com 188 votos a favor.

Entre as situações denunciadas pelo sindicato encontra-se a falta de estabilidade de escalas, o tratamento discriminatório relativamente à classe dos pilotos, nas compensações oferecidas em sede de Acordo de Empresa (AE) e a pressão para realização de horas extra para fins comerciais.