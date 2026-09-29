IGCP está a estudar a emissão de obrigações contra catástrofes

O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública está a estudar a emissão de obrigações contra catástrofes, as chamadas cat bonds, um instrumento financeiro que passa para os investidores o risco de prejuízos causados por eventos como sismos ou tempestades. A confirmação foi dada esta terça-feira por Pedro Cabeços, presidente do IGCP, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), no Parlamento.

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“Em relação às cat bonds ou catastrophe bonds, é um produto que estamos a estudar, é um produto que não é habitual no mercado europeu”, afirmou o Pedro Cabeços, que sublinhou a necessidade de uma avaliação mais aprofundada.

Segundo o presidente do IGCP, trata-se de um instrumento que “exige um cuidado muito maior em termos de análise”. Nas obrigações deste tipo, o investidor recebe juros enquanto a catástrofe prevista não acontece, mas pode perder parte ou a totalidade do capital se o evento se verificar. O presidente do IGCP descreveu-o como “um produto, genericamente, que se pode chamar de resseguro”, ou seja, um mecanismo em que um terceiro assume parte do risco de perdas de outra entidade.

A análise não se limita ao preço da operação. Pedro Cabeços explicou que o estudo abrange “não só do ponto de vista de custo, como do ponto de vista de operacionalidade”, e apontou uma componente que foge à rotina da agência: “da definição desses elementos que podem causar o trigger dessas obrigações”.

Esse trigger, ou gatilho, é a condição previamente definida que determina quando os investidores deixam de receber o dinheiro investido, e a sua definição envolve matérias técnicas que, nas palavras do responsável, não são “aquilo que nós fazemos no dia-a-dia”.

Sem avançar montantes, prazos de emissão ou o tipo de catástrofe que ficaria coberto, o presidente do IGCP indicou apenas que o trabalho está em curso. “Estamos a estudar, esperamos ter conclusões a breve prazo”, disse aos deputados.