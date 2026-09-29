IGCP tem atualizadas apenas 22% das contas de aforro

O IGCP contabiliza cerca de 66 mil contas de aforro com os dados atualizados até 31 de agosto, num universo de aproximadamente 300 mil, que se traduz numa taxa de 22%. O presidente da agência, Pedro Cabeços, apresentou este balanço no Parlamento, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP).

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Pedro Cabeços descreveu como “muito positiva” a evolução da desmaterialização e da atualização de dados dos produtos de aforro desde o início do processo, notando que o número de aforristas cresceu de 26 mil em maio de 1992 para 734 mil em setembro.

A desmaterialização dos Certificados de Aforro arrancou a 5 de janeiro deste ano e abrange as séries A, B e D, as únicas que ainda existem em papel. Segundo Pedro Cabeços, o processo visa “uma gestão mais eficiente do financiamento do Estado” e contribui para a atualização dos dados dos titulares. O processo termina a 29 de novembro de 2029.

A conversão é gratuita e tem de ser pedida pelo titular, que entrega os títulos físicos numa loja dos CTT ou numa Loja do Cidadão habilitada. No atendimento, o aforrista confirma ou atualiza o nome, a morada fiscal, a profissão e a entidade patronal, e apresenta o comprovativo de IBAN. Recebe um comprovativo da operação e um extrato atualizado da conta, e os títulos em papel são inutilizados. Desde 5 de janeiro de 2026, deixou também de existir a figura do movimentador nestas séries.

Os certificados que não forem convertidos até 29 de novembro de 2029 são amortizados e o valor é transferido para a Conta Aforro do titular, sem contagem de juros a partir dessa data. O valor não reclamado no prazo de 20 anos reverte para o Fundo de Regularização da Dívida Pública. A série C não entra no processo, porque venceu em janeiro de 2025.

Pedro Cabeços revelou ainda que o plano digital do IGCP de 22,3 milhões de euros não está a andar como previsto. “O processo de transformação digital do IGCP não está onde nos gostaríamos”, reconheceu o líder da agência da gestão da dívida aos deputados.

O presidente da agência classificou o projeto como “fundamental” e explicou que envolve a reformulação de sistemas com “10, 20 anos”, que lidam com as poupanças das famílias e cuja modernização “tem de ser pensada”. Neste momento, disse, o IGCP está “a concluir o caderno de encargos” para depois escolher uma entidade que será parceira da agência no processo.

De acordo com o Plano de Atividades e Orçamento 2026-2028, o concurso internacional foi lançado em outubro de 2024 e qualificou três candidatos em julho do ano passado (Accenture, Capgemini e PwC), com a adjudicação prevista para o final do primeiro semestre de 2026. O documento associa a modernização do sistema informático do aforro à desmaterialização e refere que a plataforma AforroNet só permite o resgate de Certificados do Tesouro e dos Certificados de Aforro das séries E e F