Indústria do pescado pede menos burocracia sem baixar a exigência

Portugal come muito peixe, transforma muito mais do que pesca e depende do exterior para alimentar uma indústria exportadora. Foi a partir desta contradição que Manuel Tarré, presidente da ALIF – Associação Nacional da Indústria pelo Frio e Comércio de Produtos Alimentares, abriu a Portugal Seafood Conference, que decorreu em Lisboa nos dias 23 e 24, com uma pergunta que atravessou o encontro. “A Europa quer verdadeiramente manter a indústria alimentar forte e competitiva no seu território?”

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Portugal pesca aproximadamente 180 mil toneladas, mas importa perto de 600 mil e parte dessa matéria-prima passa pelas fábricas portuguesas, voltando depois a sair com valor acrescentado. De acordo com o líder da associação, que falava perante dezenas de empresários portugueses e estrangeiros, as exportações ultrapassaram 1,5 mil milhões de euros no último ano.

Menos burocracia não significa menos exigência. Significa melhor regulação Manuel Tarré Presidente da ALIF – Associação Nacional da Indústria pelo Frio e Comércio de Produtos Alimentares

“Garantir o acesso regular e competitivo à matéria-prima, diversificar as origens quando é possível e assegurar cadeias de abastecimento resilientes é uma questão vital para a nossa indústria”, sublinhou Manuel Tarré. O dirigente não contestou as exigências europeias em segurança alimentar, sustentabilidade, rastreabilidade e qualidade, mas criticou a acumulação de procedimentos e interpretações que dificulta a vida diária dos empresários. “Menos burocracia não significa menos exigência. Significa melhor regulação”, insistiu.

A tensão entre regulação e competitividade reapareceu na intervenção de Audun Lem, presidente do Conselho Internacional da Fisheries Transparency Initiative (FiTI) e antigo responsável da FAO. A produção mundial de alimentos aquáticos está, explicou, em máximos históricos, impulsionada sobretudo pela aquacultura, mas o crescimento desta atividade permanece reduzido na União Europeia (UE).







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Os números, defendeu, obrigam a fugir de leituras simples sobre a sustentabilidade das pescas. Embora a proporção de stocks avaliados em condições sustentáveis continue a deteriorar-se, 73% do volume de peixe capturado provém de stocks geridos de forma sustentável. “Temos evidência de que, se os governos e os gestores dos stocks fizerem aquilo que devem fazer, usando ciência e uma gestão baseada em dados, conseguem resultados”, disse. “A gestão eficaz das pescas funciona”.

O especialista alertou também para o efeito das regras europeias num mercado que disputa matéria-prima com outras geografias. Um exportador de um país terceiro pode questionar por que razão há de vender para França ou Itália, se consegue colocar o produto na China ou na Coreia “sem todo esse incómodo, ao mesmo preço ou talvez até a um preço mais alto”. Defendeu por isso que se resolvam os problemas das regras existentes antes de acrescentar novas obrigações e que a indústria seja envolvida mais cedo na sua elaboração.

Simplificação é crucial

No encerramento, Guus Pastoor, presidente da Seafood Europe, reconheceu que a regulação ajudou a tornar o setor mais forte, nomeadamente na segurança alimentar, mas deixou um aviso sobre a palavra que hoje domina o discurso europeu. “Queremos uma simplificação real em termos daquilo que a regulação exige, não do número de regulamentos”, afirmou. Juntar dois diplomas num só e chamar-lhe uma redução de 50%, ironizou, não resolve o problema.

Há qualquer coisa entre as plantas e a carne. O peixe é uma excelente alternativa Guus Pastoor Presidente da Seafood Europe

Guus Pastoor apontou ainda uma oportunidade de crescimento com a política europeia para a redução do consumo de carne, mas cuja alternativa é, habitualmente, a vegetal. “Há qualquer coisa entre as plantas e a carne. O peixe é uma excelente alternativa”, afirmou, defendendo que o setor deve levar esse argumento com maior força para o espaço público.

Luís Sousa, diretor da ALIF, fechou a conferência regressando às contas das empresas e aos desafios que estas enfrentam diariamente. Num setor em que a matéria-prima pode representar cerca de 70% do custo do produto transformado e em que há negócios com margens de 2% a 3%, chamou a atenção para uma despesa menos visível. “Quanto custam às empresas estas obrigações administrativas que lhes são impostas?”, questionou. Com margens tão estreitas, esse peso pode fazer a diferença na viabilidade de uma empresa, argumenta.

“Quem conhece a realidade económica melhor do que ninguém são as empresas que estão no terreno”, afirmou, defendendo associações empresariais com escala e capacidade para antecipar problemas. Só assim, acredita, será possível fazer ouvir as vozes dos empresários nos gabinetes de Bruxelas onde é preparada a regulação e definidos os critérios para acesso a fundos comunitários.

Presidente da República pede “um diálogo efetivo entre o setor empresarial, as associações representativas, as autoridades públicas, os responsáveis políticos e as instituições europeias”

A conferência terminou com a leitura de uma mensagem do Presidente da República, António José Seguro, que apontou o setor do pescado como exemplo da capacidade económica do país. “Portugal reúne empresas, conhecimento, tradição, capacidade industrial e exportadora”, escreveu, defendendo que estas vantagens sejam transformadas em valor e que se criem condições para as empresas “investir, inovar, crescer e competir”.

Para António José Seguro, é “fundamental que as políticas públicas acompanhem a realidade das empresas e dos mercados” e que exista “um diálogo efetivo entre o setor empresarial, as associações representativas, as autoridades públicas, os responsáveis políticos e as instituições europeias”.