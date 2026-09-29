Inteligência artificial. Anthropic admite “riscos existenciais para a humanidade” no prospeto do IPO
Empresa liderada por Dario Amodei deixa aviso aos investidores sobre os riscos da IA, ao mesmo tempo que prevê assumir 518 mil milhões de dólares em custos com infraestruturas nos próximos anos.
A empresa norte-americana de inteligência artificial (IA) Anthropic deixou um alerta aos investidores para os “riscos existenciais para a humanidade” que podem representar os seus sistemas de IA, ao mesmo tempo que revelou planos para assumir compromissos de cerca de 518 mil milhões de dólares em computação, serviços de cloud e infraestruturas ao longo dos próximos anos.
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Os avisos constam do prospeto preparado pela empresa para a entrada em bolsa, prevista para este outono. De acordo com o Financial Times, quase um terço do documento é dedicado aos riscos associados à atividade da Anthropic, incluindo a possibilidade de modelos mais avançados conseguirem manipular pessoas, fazer chantagem ou apresentar comportamentos difíceis de prever.
A empresa liderada por Dario Amodei enfrenta um desafio financeiro significativo para acompanhar o crescimento da inteligência artificial. No ano passado, a Anthropic registou receitas de quase 4,6 mil milhões de dólares, mas teve um prejuízo operacional superior a 8 mil milhões, enquanto as despesas operacionais chegaram a quase 13 mil milhões de dólares, devido sobretudo ao custo da capacidade computacional necessária para desenvolver e operar os modelos.
A situação tem vindo a mudar rapidamente este ano. As receitas da Anthropic atingiram 11,5 mil milhões de dólares no segundo trimestre e a empresa deverá registar o segundo trimestre consecutivo de lucro operacional numa base ajustada. A Anthropic poderá chegar à bolsa com uma avaliação superior a dois biliões de dólares, o que poderá tornar a operação na maior entrada em bolsa de sempre.
Os riscos associados à evolução dos modelos de IA ganharam maior destaque nas últimas semanas, após vários incidentes envolvendo sistemas capazes de atuar de forma autónoma na internet. O próprio Dario Amodei afirmou recentemente que a inteligência artificial pode representar uma ameaça para a humanidade e defendeu maior controlo sobre o ritmo de desenvolvimento dos modelos mais avançados.
O tema ganhou ainda mais relevância depois de a OpenAI ter revelado que ferramentas da empresa conseguiram entrar em dezenas de sites externos, incluindo sistemas governamentais. A empresa também adiou o lançamento de um novo modelo, citando preocupações de segurança.
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