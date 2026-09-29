LALIGA HYPERMOTION enfrenta uma jornada aberta, marcada por histórias pessoais, talento emergente e máxima igualdade na competição

A LALIGA HYPERMOTION chega esta semana à sua oitava jornada com uma classificação, até ao momento, marcada pela igualdade, tanto na luta pela promoção como na luta para evitar a despromoção. Mas, para além da competitividade em campo, esta época na segunda divisão destaca-se também pelas histórias pessoais de alguns dos seus protagonistas, pelo crescimento de uma nova geração de futebolistas e treinadores e pelo regresso de rivalidades históricas que fazem parte desta campanha 26/27.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A trajetória de Enric Gallego rumo ao futebol profissional afasta-se dos percursos mais habituais. Antes de se poder dedicar inteiramente ao desporto, trabalhou como camionista, operário da construção civil e instalador de ar condicionado, enquanto competia nas categorias de base. Só conseguiu dedicar-se exclusivamente ao futebol aos 27 anos e estreou-se na primeira divisão com o SD Huesca aos 32. Acaba agora de completar 40 anos e continua a competir e a marcar golos pelo CD Tenerife.

Também singular é o regresso de Álvaro Morata ao futebol espanhol. Após uma carreira que o levou a clubes espanhóis e europeus, o avançado integrou-se esta época no CD Leganés. A sua chegada tem uma ligação especial com o passado, uma vez que, em 2001, foi apanhador de bolas em Butarque durante um encontro entre a equipa «pepinera» e o Atlético de Madrid. Um quarto de século depois, regressou ao mesmo estádio como jogador da equipa «pepinera».

Destacam-se também histórias de regresso, como a de Kirian Rodríguez, capitão da UD Las Palmas, que voltou a competir após superar um linfoma de Hodgkin e uma recaída posterior e acaba de atingir a marca dos 200 jogos pelo clube; ou a história de Juan Bernat, que encontrou na SD Eibar a oportunidade de regressar ao campo após duas operações à pubalgia e vários meses a treinar sozinho. Outra história é a de Juanjo Nieto, que este verão regressou ao CD Castellón 13 anos e cerca de 5 000 dias depois do seu último jogo com a camisola albinegra.

A categoria reúne também nesta época jovens futebolistas que começam a abrir caminho no futebol profissional. Entre eles está Quim Junyent, médio de 19 anos da UD Almería, formado desde os nove anos na La Masia e que, neste verão, foi capitão da Espanha no Campeonato Europeu Sub-19 da UEFA, onde foi eleito o Melhor Jogador do Torneio.

No CD Castellón joga Matías Orozco, um médio colombiano de 18 anos emprestado pelo Brighton, que já tinha estreado pela equipa principal do Deportivo Cali aos 16 anos. Por seu lado, o Celta Fortuna conta com Vlad Silva, um extremo de 17 anos que já tinha disputado jogos na segunda divisão portuguesa pelo FC Paços de Ferreira antes de se juntar à equipa galega.

Outros jogadores chegam à LALIGA HYPERMOTION depois de terem acumulado experiência internacional. Yáser Asprilla, de 22 anos, já competiu na Colômbia, Inglaterra, Turquia e Espanha e integrou a seleção principal da Colômbia, enquanto o tunisino Ismaël Gharbi, também de 22 anos, formou-se nas camadas de base do PSG e, nesta época, joga no CD Leganés.

Os bancos de suplentes apresentam uma evolução semelhante. Um deles é Pablo Hernández, que, após uma carreira como futebolista que o levou a passar pelo Valencia CF, Swansea City e Leeds United, regressou ao clube onde se formou, o CD Castellón. Depois de começar a trabalhar na sua formação, assumiu o comando da equipa principal em setembro de 2025 e levou-a até aos play-offs de promoção.

Também deu o salto nesta época Jokin Aranbarri, que enfrenta a sua primeira campanha à frente de uma equipa principal profissional depois de ter desenvolvido grande parte da sua carreira no futebol de base basco, incluindo a própria formação da SD Eibar. Outro perfil é o de Ferran Costa, que, aos 31 anos, é o treinador mais jovem da LALIGA HYPERMOTION e chegou à categoria depois de conseguir a promoção com o CE Sabadell.

CLUBES HISTÓRICOS E RIVALIDADES

A identidade da LALIGA HYPERMOTION está também ligada aos clubes que a compõem e às rivalidades que têm marcado o futebol espanhol ao longo de décadas. Nesta época, regressou, por exemplo, o derbi asturiano entre o Real Oviedo e o Real Sporting, um confronto que conta com mais de uma centena de jogos oficiais e que não se disputou na época passada devido à presença da equipa de Oviedo na LALIGA EA SPORTS.

Também regressará o derbi das Canárias entre a UD Las Palmas e o CD Tenerife, após várias épocas sem se cruzarem. A estes juntam-se os confrontos entre os quatro representantes andaluzes da competição (Córdoba CF, UD Almería, Cádiz CF e Granada CF).

Os próprios projetos dos clubes oferecem outra perspetiva sobre a categoria. O SD Eibar é um dos exemplos. Em 2014, a equipa de uma cidade com apenas 27 000 habitantes alcançou pela primeira vez a elite e acabou por permanecer nela durante sete épocas. Doze anos após essa promoção, e já de novo na LALIGA HYPERMOTION, acaba de inaugurar a Cidade Desportiva de Areitio, um complexo de 11 hectares que reúne as suas equipas masculina, feminina e de formação.

Todas estas histórias desenrolam-se numa competição que, nos últimos anos, se tem caracterizado pelas diferenças reduzidas entre as equipas e pelas constantes mudanças na classificação. Na época passada, registaram-se mais de 60 reviravoltas e mais de 90 golos nos descontos, enquanto 13 dos 22 clubes ocuparam, em algum momento, lugares nos play-offs de promoção. O título, as vagas de promoção e a permanência na liga só ficaram decididos na última jornada.

A igualdade prolongou-se até à fase decisiva do acesso. As meias-finais do playoff da época 2025/26 reuniram 1 045 000 espectadores acumulados nos quatro jogos, mais 30% do que na época anterior e o melhor registo para esta fase no atual ciclo audiovisual.

Esta audiência coincide com um alargamento da distribuição da LALIGA HYPERMOTION. A competição conta, nesta época, com a sua maior oferta audiovisual até à data e pode ser acompanhada através de mais de 25 operadores.

8.ª JORNADA EM TRANSMISSÃO ABERTA

Neste contexto, a LALIGA desenvolveu o conceito «Aberto pelo futebol», que coincide com a pausa internacional e com a continuidade da LALIGA HYPERMOTION durante estas semanas. Entre 2 e 5 de outubro, todos os jogos da 8.ª jornada poderão ser acompanhados em sinal aberto através do Movistar Plus+, DAZN, Orange TV e Amazon Prime Video Channels, de acordo com as condições estabelecidas por cada operador. Nas restantes plataformas, os jogos estarão disponíveis no âmbito da sua oferta habitual.

A iniciativa insere-se numa estratégia de maior disponibilidade audiovisual da competição. À Movistar Plus+, Orange, DAZN e Amazon Prime Video Channels juntam-se operadores como a Vodafone, DIGI, MasMedia, Adamo, 7PLAY, Jazztel, MásMóvil, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Simple, R, Embou, Netllar, Hits, Populoos, Oceans, PTV Telecom e Cableworld, entre outros.

A 8.ª jornada permitirá, assim, alargar o acesso a uma competição em que a igualdade desportiva se combina, nesta época, com histórias de regresso, jovens talentos, novos treinadores e rivalidades históricas que voltam a encontrar-se na segunda divisão do futebol espanhol.