Maiambiente lança campanha de sensibilização concebida pela Opal

A estreia da campanha realizou-se no âmbito do Dia Internacional de Consciencialização sobre a Perda e o Desperdício de Alimentos, celebrado a 29 de setembro.

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A Maiambiente está a lançar uma campanha de sensibilização para a recolha seletiva de resíduos alimentares no município da Maia, no âmbito do Dia Internacional de Consciencialização sobre a Perda e o Desperdício de Alimentos — celebrado a 29 de setembro. A campanha conta com criatividade e planeamento de meios da Opal.

Sob o mote “Dê uma nova vida aos resíduos alimentares. Cultive a mudança”, a campanha procura mostrar que aquilo que não é alimento numa refeição — cascas, espinhas, ossos, entre outros — pode dar início a um novo ciclo.

“A introdução da recolha seletiva de resíduos alimentares traz novas dúvidas ao quotidiano das pessoas: o que entregar, onde colocar e para que serve este esforço? A comunicação tem um papel essencial para responder a estas questões e mostrar que cada gesto contribui para transformar os resíduos em recursos. Queremos que os cidadãos tenham a informação necessária para participar”, afirma Cláudia Gonçalves, responsável de comunicação e sustentabilidade da Maiambiente, citada em comunicado.

A comunicação dirige-se a mais de 25 mil clientes, especificamente a moradores de moradias e de prédios e a estabelecimentos do setor Horeca, sendo adaptada aos diferentes públicos. A campanha chega aos outdoors a 12 de outubro e terá desdobramentos em imprensa, mupis digitais e peças de distribuição postal, bem como na decoração de veículos de recolha, abrigos e contentores. Estão ainda previstas ativações para aproximar a mensagem da população.

“O desafio criativo foi sensibilizar os cidadãos para a importância de entregar os resíduos alimentares. Ao ligar os restos de comida à possibilidade de regenerar o solo, procurámos dar um significado concreto ao gesto que a campanha pede às pessoas”, explica Ana Fleming, account executive da Opal.

A Opal venceu o concurso público, que tinha um preço base de 329 mil euros, com uma proposta de cerca de 107,8 mil euros. O contrato tem duração de 250 dias e foi assinado a 2 de junho. Concorreram também a Suma — Serviços Urbanos e Meio Ambiente, IrRADIARE — Investigação e desenvolvimento em energia e ambiente, BoG – Environmental Consulting, Periodic Table of events, Dome 360º, Marketingable, Biorumo – Consultoria em Ambiente e Sustentabilidade e Think This – Marketing Sociedade Unipessoal.