Mais de 20% dos jovens portugueses vivem em casas sobrelotadas

Em 2025, mais de um em cada quatro jovens (26,9%) europeus viviam numa casa sobrelotada, um valor que ultrapassa em 10,1 pontos percentuais o do total da população da União Europeia (16,8%), segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.

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Em Portugal, 21,4% dos jovens entre os 15 e os 29 anos viviam, no ano passado, em casas sobrelotadas, contra 12,7% do total da população, em ambos os casos, abaixo da média da UE, estando o país no 16.º lugar entre os 27 Estados-membros.

De acordo com o serviço estatístico da UE, a taxa de sobrepopulação entre os jovens dos 15 aos 19 anos foi de 30,1%, seguindo-se na faixa entre 20 e 24 (28,7%) e 25 e 29 anos (21,8%).

A Roménia (60,4%), a Letónia (54,9%) e a Bulgária (52,8%) são os Estados-membros com maior taxa de jovens a viver em casas sobrelotadas, com Chipre (3,5%), Irlanda (7,4%) e Malta (7,7%) a registarem as menores.