Transportes

Exclusivo Menzies, Swissport e Aviapartner entre os interessados no handling da SATApremium

Britânicos, suíços e belgas estão entre as empresas que manifestaram interesse no handling nos aeroportos dos Açores. Aviapartner concorre em consórcio com a Gestavia.

A privatização do handling da SATA está a atrair alguns dos maiores players europeus do setor. Entre as entidades que manifestaram interesse no negócio e foram convidadas a apresentar propostas não vinculativas estão a Swissport, Menzies e Aviapartner, apurou o ECO.

A SATA Holding anunciou, na sexta-feira passada, a decisão de convidar as 11 entidades que manifestaram interesse na alienação do handling a apresentarem propostas não vinculativas até 21 de outubro, em termos…

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