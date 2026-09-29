Exclusivo Menzies, Swissport e Aviapartner entre os interessados no handling da SATApremium
Britânicos, suíços e belgas estão entre as empresas que manifestaram interesse no handling nos aeroportos dos Açores. Aviapartner concorre em consórcio com a Gestavia.
A privatização do handling da SATA está a atrair alguns dos maiores players europeus do setor. Entre as entidades que manifestaram interesse no negócio e foram convidadas a apresentar propostas não vinculativas estão a Swissport, Menzies e Aviapartner, apurou o ECO.
A SATA Holding anunciou, na sexta-feira passada, a decisão de convidar as 11 entidades que manifestaram interesse na alienação do handling a apresentarem propostas não vinculativas até 21 de outubro, em termos…
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