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MGEN vai expandir-se para Espanha e Itália

  • ECO Seguros
  • 15:51

A mutualista francesa MGEN vai usar o modelo que opera em Portugal como base para entrar no mercado espanhol, em 2027. Posteriormente, em 2028, ambiciona a entrada em Itália.

A mutualista francesa de saúde MGEN vai entrar no mercado espanhol a partir de 2027, prevendo avançar também para Itália a partir de 2028. A decisão enquadra-se no plano estratégico Engagements 2030, que pretende diversificar a atividade do grupo e diminuir a dependência dos megacontratos ministeriais em França, colocados a concurso a cada seis anos.

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O diretor-geral da MGEN, Christian Cochennec, explica que a internacionalização da mutualista para Espanha será feita de raiz, sendo a aquisição de empresas locais descartada pela empresa.

De acordo com o jornal NewsAssurance Pro (acesso pago), media partner de ECOseguros em França, a internacionalização da mutualista para Espanha será feita de raiz, sendo a aquisição de empresas locais descartada pela empresa. A MGEN irá avançar com um modelo de Livre Prestação de Serviços (LPS), como o que opera em Portugal, através de uma mediadora cativa.

Portugal é um verdadeiro laboratório da nossa expansão europeia, demonstrando a pertinência da nossa abordagem num contexto regulamentar e cultural diferente”, indica a mutualista em comunicado.

O processo operacional está agora a arrancar com o recrutamento de um diretor comercial para liderar a instalação no país, estando ainda por definir a localização do escritório e o volume total de contratações.

O diretor-geral da MGEN, Christian Cochennec, assegurou que o investimento internacional não será financiado pelos segurados franceses, alinhando-se com a meta de reduzir os custos de gestão recorrentes de 21% para 15%-16% até 2030.

Esta expansão apoia-se na experiência adquirida em Portugal desde 2008, país que serve de laboratório para a estratégia europeia. No mercado português, a mutualista emprega 100 colaboradores e cobre 225 mil aderentes. Em termos globais, a MGEN cobre mais de 510 mil expatriados em 170 países e registou 3,2 mil milhões de euros em prémios no mercado francês em 2025.

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