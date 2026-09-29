Morais Leitão cria ferramenta de IA com mais de 54 mil documentos jurídicos

A Morais Leitão desenvolveu uma plataforma própria de inteligência artificial generativa para uso interno, o “ML One AI” que permite aos advogados pesquisar “documentação interna, obter respostas em linguagem natural e consultar as fontes que sustentam cada resultado”.

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A ferramenta foi desenvolvida em parceria com a tecnológica portuguesa Xpand IT e assenta em tecnologia da Microsoft, nomeadamente Azure, Azure AI Search e Azure OpenAI. Ao contrário de uma solução de IA jurídica disponível no mercado, a plataforma foi concebida para trabalhar com o conhecimento produzido internamente pela sociedade, incluindo documentação jurídica e trabalho desenvolvido pelas suas equipas.

A base de conhecimento conta atualmente com mais de 54 mil documentos. Numa campanha interna destinada a aumentar os conteúdos disponíveis, os advogados acrescentaram cerca de 2000 documentos e mais de 300 prompts, segundo a Microsoft.

A plataforma é utilizada atualmente por cerca de 450 profissionais e, segundo os dados divulgados pela sociedade, apresenta uma taxa de utilização mensal superior a 75%. Assim, algumas tarefas de pesquisa que anteriormente exigiam várias horas de consulta manual podem ser realizadas em menos tempo através da ferramenta, com acesso às referências utilizadas nas respostas.

O projeto começou depois de a sociedade ter testado algumas das soluções de IA jurídica que estavam a surgir no mercado. A conclusão apresentada pela Morais Leitão foi que essas ferramentas “poderiam acelerar determinadas tarefas, mas não incorporavam o conhecimento específico acumulado pela própria sociedade”.

“Percebemos que a IA generativa teria um enorme impacto na forma como trabalhamos”, explica Carlos Coelho, sócio responsável pelas áreas de Inovação e Conhecimento. A partir daí, a sociedade optou por desenvolver uma solução própria, em vez de depender apenas de ferramentas comerciais.

Na prática, o ML One AI funciona como uma camada de acesso ao arquivo e ao conhecimento interno da sociedade. “Um advogado pode colocar uma questão em linguagem natural, procurar informação relevante e seguir a resposta até às fontes originais, desde que tenha autorização para aceder aos respetivos conteúdos. A utilização da plataforma está sujeita às regras internas de confidencialidade, governação da informação e controlo de acessos”, explica o mesmo comunicado do escritório.

Para além da pesquisa, a sociedade pretende que a ferramenta facilite a partilha de conhecimento entre equipas. A lógica é que documentos e contributos produzidos por um advogado possam ser posteriormente encontrados e utilizados por outros profissionais, de acordo com as respetivas permissões de acesso.

A Morais Leitão afirma ainda ter reduzido a dependência de algumas licenças externas de tecnologia jurídica, mantendo a possibilidade de adaptar a plataforma e integrá-la nos sistemas que já utiliza.

O projeto insere-se numa utilização mais ampla de IA generativa nos serviços jurídicos, numa altura em que as sociedades de advogados estão a testar ferramentas capazes de automatizar pesquisa, tratamento de informação e outras tarefas que tradicionalmente exigem trabalho manual.

No caso da Morais Leitão, a aposta passa sobretudo por aplicar essa tecnologia ao conhecimento que a sociedade já acumulou. “A aplicação é apenas uma peça do puzzle”, resume Carlos Coelho, defendendo que a transformação passa pela forma como conhecimento, processos e experiência são integrados no trabalho quotidiano.