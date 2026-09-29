Moscovo diz que vai ter reunião com EUA em breve

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo anunciou esta terça-feira a realização de um “encontro futuro” com os Estados Unidos sobre “questões sensíveis”, com vista a relançar o processo de paz na Ucrânia e melhorar as relações bilaterais.

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Segundo Sergey Lavrov, citado pela agência de notícias russa TASS, tanto ele como o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, estão “a aguardar que os especialistas cheguem a acordo sobre uma data e local específico” para o encontro.

Lavrov já tinha manifestado no sábado a disponibilidade do seu Governo para regressar aos “acordos” de Anchorage sobre a Ucrânia, discutidos a 15 de agosto de 2025, na cidade do Alasca, entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o Presidente russo, Vladimir Putin.

Dessa reunião entre os dois chefes de Estado, que terminou sem um acordo ou tratado de paz formal sobre a guerra na Ucrânia, ficou a ideia defendida por Moscovo de um entendimento informal para a entrega do controlo total da região de Donbass à Rússia e congelamento das linhas da frente no leste e sul da Ucrânia.

O conceito é considerado mais como uma ambição de Trump de alcançar um entendimento para o conflito do que como um plano de paz validado por Kiev ou pelos aliados europeus.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo sublinhou ainda que existem “contactos regulares” e “diplomacia normal” com o Governo norte-americano, referindo que a relação entre os dois países não se limita a declarações diárias a condenar a Rússia.

Foi neste âmbito que, de acordo com a TASS, o enviado especial russo para a Cooperação Económica Internacional e Investimentos, Kirill Dmitriev, esteve esta terça-feira reunido em Washington com representantes dos departamentos norte-americanos do Tesouro e da Energia.

Estas reuniões abordaram as discussões em curso sobre uma resolução pacífica do conflito na Ucrânia e potenciais iniciativas energéticas conjuntas entre a Rússia e os Estados Unidos após o fim do conflito.