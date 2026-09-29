Museu Nacional do Prado e a Embaixada da Suécia unem-se para celebrar o 400.º aniversário da rainha Cristina
A Embaixada da Suécia, em colaboração com o Museu Nacional do Prado, organizou um programa de atividades por ocasião da comemoração, este ano, do 400.º aniversário do nascimento da rainha Cristina.
Todas elas são inspiradas na essência da rainha: uma mulher que desafiou a sua época, fora dos padrões, intelectualmente ousada e radicalmente livre, apaixonada pela cultura, pela arte e pela ciência. O programa coincidirá com a renovação de uma sala de escultura na coleção permanente do Prado, que reunirá algumas das melhores peças que a rainha Cristina colecionou em Roma. Esta iniciativa e outras atividades organizadas pelo PradoEducación integram o programa «O Prado no Feminino», que este ano é dedicado, além da rainha Cristina da Suécia, a Mariana da Áustria e a Isabel de Farnesio, três rainhas que amavam a arte e contribuíram para forjar o atual museu.
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Os encontros decorrerão entre outubro e dezembro de 2026, com o objetivo de dar a conhecer a cultura sueca, contando com nomes de referência como Theodor Kallifatides (a 16 de outubro) ou Liv Strömquist (5 de novembro).
O pontapé de saída ficará a cargo de Ana Alcaide (2 de outubro) com o instrumento sueco Nyckelharpa: uma viola de teclas. Este instrumento ressoava nos salões e nas ruas do século XVII na Suécia da Rainha Cristina.
A ciência e a tecnologia assumirão um papel central através de workshops e mesas redondas centradas na inovação e na liderança feminina no âmbito das áreas STEM; entre estes, destaca-se uma palestra a realizar a 20 de novembro entre astronautas da Suécia e de Espanha, na qual já está confirmada a participação presencial de Sara García Alonso e Christer Fuglesang e a participação virtual de Jessica Meir. A agenda inclui também o workshop «Inovar como uma rainha», ministrado pelas mulheres do setor tecnológico e especialistas em IA, Cristina Aranda e Ruth Falquina. Trata-se de um workshop destinado a alunos do ensino básico e secundário que visa despertar a criatividade e unir a arte e a cultura à inteligência artificial.
O ano de 2026 encerrará com o concerto de Santa Lúcia no Museu Nacional do Prado (18 de dezembro), contando, pela primeira vez em Espanha, com o coro sueco Damkören SALT numa colaboração com o coro da Orquestra Juvenil Europeia de Madrid (OJEM), e acompanhados pela Orquestra Sinfónica Contemporânea de Espanha (OSCE), dirigida pelo compositor Juan Antonio Simarro. No âmbito do aniversário da Rainha Cristina, a 8 de dezembro, convidamos a desfrutar da tradição sueca de Santa Lúcia, a celebração da luz na escuridão do inverno nórdico.
O projeto promovido pela Embaixada da Suécia em Madrid conta com o apoio do Swedish Institute e do Swedish Arts Council, bem como de empresas e organizações suecas ativas em Espanha.
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