Museu Nacional do Prado e a Embaixada da Suécia unem-se para celebrar o 400.º aniversário da rainha Cristina

Todas elas são inspiradas na essência da rainha: uma mulher que desafiou a sua época, fora dos padrões, intelectualmente ousada e radicalmente livre, apaixonada pela cultura, pela arte e pela ciência. O programa coincidirá com a renovação de uma sala de escultura na coleção permanente do Prado, que reunirá algumas das melhores peças que a rainha Cristina colecionou em Roma. Esta iniciativa e outras atividades organizadas pelo PradoEducación integram o programa «O Prado no Feminino», que este ano é dedicado, além da rainha Cristina da Suécia, a Mariana da Áustria e a Isabel de Farnesio, três rainhas que amavam a arte e contribuíram para forjar o atual museu.

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Os encontros decorrerão entre outubro e dezembro de 2026, com o objetivo de dar a conhecer a cultura sueca, contando com nomes de referência como Theodor Kallifatides (a 16 de outubro) ou Liv Strömquist (5 de novembro).

O pontapé de saída ficará a cargo de Ana Alcaide (2 de outubro) com o instrumento sueco Nyckelharpa: uma viola de teclas. Este instrumento ressoava nos salões e nas ruas do século XVII na Suécia da Rainha Cristina.

A ciência e a tecnologia assumirão um papel central através de workshops e mesas redondas centradas na inovação e na liderança feminina no âmbito das áreas STEM; entre estes, destaca-se uma palestra a realizar a 20 de novembro entre astronautas da Suécia e de Espanha, na qual já está confirmada a participação presencial de Sara García Alonso e Christer Fuglesang e a participação virtual de Jessica Meir. A agenda inclui também o workshop «Inovar como uma rainha», ministrado pelas mulheres do setor tecnológico e especialistas em IA, Cristina Aranda e Ruth Falquina. Trata-se de um workshop destinado a alunos do ensino básico e secundário que visa despertar a criatividade e unir a arte e a cultura à inteligência artificial.

O ano de 2026 encerrará com o concerto de Santa Lúcia no Museu Nacional do Prado (18 de dezembro), contando, pela primeira vez em Espanha, com o coro sueco Damkören SALT numa colaboração com o coro da Orquestra Juvenil Europeia de Madrid (OJEM), e acompanhados pela Orquestra Sinfónica Contemporânea de Espanha (OSCE), dirigida pelo compositor Juan Antonio Simarro. No âmbito do aniversário da Rainha Cristina, a 8 de dezembro, convidamos a desfrutar da tradição sueca de Santa Lúcia, a celebração da luz na escuridão do inverno nórdico.

O projeto promovido pela Embaixada da Suécia em Madrid conta com o apoio do Swedish Institute e do Swedish Arts Council, bem como de empresas e organizações suecas ativas em Espanha.