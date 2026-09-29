NATO garante que ataques híbridos de Moscovo não enfraquecerão apoio à Ucrânia

Os ataques híbridos russos contra países da NATO não vão enfraquecer o apoio à Ucrânia, garantiu o secretário-geral da Aliança Atlântica, Mark Rutte, apelando, contudo, à “calma” perante o aumento deste tipo de incidentes.

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A Estónia atribuiu esta terça-feira à Rússia um “ato de sabotagem”, na sequência de um incêndio numa fábrica de drones terrestres de que foi alvo em agosto.

Mark Rutte saudou a comunicação das autoridades estónias, sublinhando que a partilha de informações entre aliados é importante para “atribuir responsabilidades” e obter uma “visão completa da situação”.

“[Moscovo] está a tentar enfraquecer a nossa determinação e pôr fim ao nosso apoio à Ucrânia. Mas a Rússia está a ser travada, está a fracassar no campo de batalha, tal como fracassa nas tentativas de minar a nossa unidade e o nosso apoio à Ucrânia”, afirmou Mark Rutte, ao lado do primeiro-ministro lituano, Mindaugas Sinkevicius.

“Somos mais fortes e eles sabem-no”, acrescentou o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), apelando também à “calma” e a que não se ceda ao medo.

Os europeus estão preocupados com o aumento destes ataques, designados híbridos, por ocorrerem abaixo do limiar do que é considerado um ato de guerra ou uma operação militar, como, por exemplo, um incêndio criminoso ou um ato de sabotagem.

“Dispomos de todas as opções de resposta, por vezes visíveis, outras não, nem sempre públicas, e nem sempre numa lógica de olho por olho, dente por dente”, disse.

“Naturalmente, a Rússia procura semear o medo e provocar divisões nas nossas sociedades, mas não o conseguirá. Não trememos, não vacilamos. Fazemos o que é necessário”, declarou, por seu lado, o primeiro-ministro lituano.