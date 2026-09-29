Novo programa dá aulas gratuitas de literacia financeira a alunos do 3.º ciclo e ensino secundário

A intermediária de crédito Twinkloo acaba de lançar um novo programa, que vai proporcionar a alunos do terceiro ciclo e do ensino secundário aulas gratuitas de literacia financeira, durante o ano letivo que acaba de arrancar. Esta iniciativa já tinha sido testada numa sessão dirigida aos alunos do 12.º ano do Colégio de Gaia.

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“O programa vai chegar às escolas ao longo do ano letivo 2026/2027 através de sessões presenciais que pretendem dar aos jovens ferramentas práticas para compreender melhor o dinheiro, planear, poupar, fazer escolhas e identificar riscos“, anunciou a empresa, numa nota enviada esta terça-feira às redações.

Dirigida a alunos entre 12 e 18 anos, este programa pretende que as novas gerações desenvolvam “competências que lhes permitam lidar com o dinheiro de forma mais informada e consciente“, sendo que as sessões serão preparadas em articulação com cada estabelecimento de ensino e adaptadas à idade e à maturidade dos alunos, bem como ao contexto da turma e às prioridades identificadas pela escola.

Assim, o processo começa com uma reunião com cada estabelecimento de ensino para identificar o público, os objetivos e os temas considerados prioritários, sendo, depois, definidos em conjunto o formato e a abordagem mais adequados. A participação não implica qualquer custo para as escolas ou para os alunos.

“Com uma duração prevista de 45 minutos e realizadas, preferencialmente, com uma turma de cada vez, privilegiam uma abordagem prática e participativa, assente em situações do quotidiano, exercícios, quizzes, perguntas e momentos de reflexão”, detalha a Twinkloo, que adianta que serão quatro as áreas principais abordadas: consciência financeira, planeamento e poupança, prevenção de riscos e escolhas e prioridades.

Esta iniciativa foi testada no final do ano letivo 2025/2026, através de uma primeira sessão de literacia financeira dirigida a alunos do 12.º ano do Colégio de Gaia. “O projeto-piloto permitiu testar a dinâmica das sessões, identificar as dúvidas colocadas pelos jovens e criar uma base para a expansão do programa a outras escolas durante o novo ano letivo”, conta a Twinkloo.