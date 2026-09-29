O custo invisível do trabalho manual que trava as empresas

Uma organização pode ter equipas qualificadas e tecnologia avançada e, ainda assim, perder horas todos os dias em tarefas que pouco acrescentam à operação. Aprovações, pedidos, faturas, contratos e outras tarefas internas continuam, em muitas organizações, a ser geridos através de e-mails, folhas de cálculo e aplicações que não comunicam entre si.

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O resultado de tudo é um custo que nem sempre aparece de forma evidente: tempo perdido, atrasos, erros e dificuldade em perceber o estado de um processo. Prova disso são os dados da Microsoft, que indica que 62% dos profissionais sentem que perdem demasiado tempo à procura de informação. É precisamente neste trabalho invisível que surge uma oportunidade de automatização com o Filedoc, uma plataforma que junta gestão documental e automação de processos.

O Filedoc não se limita a guardar documentos num arquivo digital. A plataforma acompanha o percurso da informação: recebe, captura, classifica, distribui, valida, aprova, assina e arquiva. Cada documento fica associado a um processo, aos respetivos responsáveis, prazos e decisões. A informação pode seguir regras de negócio definidas pela própria organização, enquanto tarefas, aprovações, alertas e prazos são encaminhados de acordo com o workflow estabelecido.

Na prática, um pedido que antes dependia de uma sequência de emails pode passar a ser submetido através de um formulário e encaminhado automaticamente. Uma aprovação deixa de depender exclusivamente de lembretes manuais e passa a estar associada a prazos, alertas e escalamentos. E a informação deixa de estar dispersa por diferentes sistemas, mantendo-se associada ao respetivo processo e histórico.

A McKinsey estima que as tecnologias atualmente disponíveis poderiam automatizar atividades correspondentes a cerca de 58% das horas de trabalho nas principais economias europeias. O objetivo, neste contexto, não é substituir pessoas, mas retirar-lhes trabalho repetitivo e criar processos mais rápidos, consistentes e mensuráveis.

Mais controlo sobre cada etapa

A transformação de tarefas manuais em fluxos de trabalho estruturados permite acompanhar os processos e responsabilidades em tempo real. Também possibilita manter um histórico das ações e aprovações, produzir relatórios sobre tempos, volumes e desempenho e reduzir a necessidade de introdução manual de dados.

Na prática, esta mudança traduz-se na passagem de pedidos enviados por email para formulários e workflows estruturados, de tarefas encaminhadas manualmente para distribuição automática por regras de negócio, bem como decisões que antes não tinham um histórico consolidado passam também a contar com registo das ações e aprovações.

Os resultados podem ser acompanhados através de indicadores como o tempo de processamento, o número de intervenções manuais, os erros, os pedidos pendentes e o custo por operação.

A Filedoc Software, que conta com mais de 20 anos de experiência e presença em mais de 10 países no setor da automação de processos e gestão documental, estima que a adoção de um software deste tipo pode gerar ganhos médios de eficiência operacional superiores a 40%, dependendo dos processos e do nível de maturidade de cada organização.

Gestão de processos e faturas facilitado

O processamento de faturas é um dos exemplos em que a automação pode ter um impacto financeiro evidente. Dados da Ardent Partners indicam que uma organização gasta, em média, 9,84 dólares e 8,2 dias a processar uma única fatura. Mas, com o Filedoc, a receção, extração de dados, validação, aprovação e encaminhamento para os sistemas financeiros podem decorrer num único circuito. A automatização permite reduzir introduções manuais, acelerar pagamentos, melhorar o controlo e facilitar a gestão de exceções.

Também na gestão contratual existe trabalho que continua depois da assinatura: prazos, obrigações, renovações, aprovações e condições comerciais exigem acompanhamento ao longo do ciclo de vida do contrato. Aliás, a World Commerce & Contracting estima que a gestão comercial e contratual esteja associada a uma erosão média de 8,6% do valor dos contratos.

Com o Filedoc, um contrato pode seguir um circuito controlado desde a preparação e aprovação até à assinatura, execução e renovação, com alertas, histórico e responsabilidades definidos. Assim, a gestão deixa de estar dependente de diferentes intervenientes acompanharem manualmente cada etapa e passa a assentar num processo estruturado.

A mesma lógica pode ser aplicada a diferentes processos e departamentos. Compras, pedidos internos, recursos humanos, propostas comerciais, despesas e viagens, reclamações, qualidade, reuniões, faturação e gestão contratual são algumas das áreas em que o Filedoc pode ser utilizado. O Portal permite ainda reunir, na mesma plataforma, documentos de parceiros, fornecedores e entidades externas.

A nova versão do Filedoc

O Filedoc pode ainda comunicar, através de APIs, com ERP, CRM, Microsoft 365, correio eletrónico, sistemas de recursos humanos, scanners e aplicações internas. Esta integração permite automatizar processos sem criar novas ilhas de informação, ou seja, documentos e dados podem circular entre sistemas, mantendo-se associados ao respetivo processo, histórico e nível de acesso.

Para organizações com operações complexas, vários intervenientes, elevados volumes de informação, requisitos de aprovação, prazos e necessidades de auditoria, esta capacidade permite concentrar diferentes etapas num modelo de trabalho estruturado.

Lançada a 18 de setembro de 2026, a nova versão do Filedoc apresenta uma nova interface e layout e alarga as opções de implementação, tornando mais simples, eficiente e rápida a adoção da solução. A evolução inclui ainda uma gama de produtos adaptados às necessidades e à complexidade das organizações.

A nova versão aprofunda também a integração e interoperabilidade com outros sistemas já utilizados pelas empresas, tanto públicas como privadas, permitindo enquadrar a solução nos ecossistemas tecnológicos existentes.

Outra das áreas reforçadas é o processamento inteligente de documentos. Através de instruções dadas à inteligência artificial, o sistema interpreta o conteúdo e preenche automaticamente os campos necessários, agilizando o tratamento da informação. A inteligência artificial pode ainda apoiar a classificação de documentos, a extração de dados, a interpretação de conteúdos, o resumo e a pesquisa em linguagem natural.

Esta capacidade funciona dentro das permissões, workflows, validações e regras de auditoria definidas pela organização. A Gartner prevê que 40% das aplicações empresariais integrem agentes de IA específicos para determinadas tarefas até ao final de 2026, face a menos de 5% em 2025.

Mais do que apresentar funcionalidades isoladas, a nova versão procura facilitar a adoção da automação e da inteligência artificial, permitindo às organizações automatizar mais processos, reduzir o esforço operacional e obter resultados mais rapidamente.

Funcionalidades disponíveis

O ponto de partida é identificar quanto custa hoje um processo manual e perceber o que pode ser ganho quando esse processo passa a funcionar com o Filedoc. A partir daí, a mesma plataforma pode acompanhar a expansão da automação para outros processos, mantendo uma lógica comum de regras, responsabilidades, prazos, informação e auditoria.

Entre as funcionalidades disponíveis estão a modelação de processos e definição de regras de negócio sem código, a automatização de tarefas, encaminhamentos e aprovações, a criação de formulários digitais, a distribuição de trabalho por utilizador, função ou departamento e o controlo de prazos, alertas e escalamentos.

A plataforma permite ainda extrair e classificar informação automaticamente, pesquisar através de linguagem natural, resumir conteúdos com inteligência artificial, acompanhar processos e responsabilidades em tempo real, produzir relatórios e indicadores operacionais e recolher assinaturas digitais e biométricas. O controlo de acessos, a auditoria e a rastreabilidade completam este modelo de gestão dos processos.

Peça aqui uma demonstração do Filedoc.