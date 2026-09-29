BRANDS' ECO

BRANDS' ECO O custo invisível do trabalho manual que trava as empresas

  • Conteúdo Patrocinado
  • 8:00

Entre e-mails, folhas de cálculo e sistemas que não comunicam, há tarefas que consomem tempo sem criar valor. A automação pode transformar esse trabalho invisível em processos mais rápidos e eficazes.

Uma organização pode ter equipas qualificadas e tecnologia avançada e, ainda assim, perder horas todos os dias em tarefas que pouco acrescentam à operação. Aprovações, pedidos, faturas, contratos e outras tarefas internas continuam, em muitas organizações, a ser geridos através de e-mails, folhas de cálculo e aplicações que não comunicam entre si.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

O resultado de tudo é um custo que nem sempre aparece de forma evidente: tempo perdido, atrasos, erros e dificuldade em perceber o estado de um processo. Prova disso são os dados da Microsoft, que indica que 62% dos profissionais sentem que perdem demasiado tempo à procura de informação. É precisamente neste trabalho invisível que surge uma oportunidade de automatização com o Filedoc, uma plataforma que junta gestão documental e automação de processos.

O Filedoc não se limita a guardar documentos num arquivo digital. A plataforma acompanha o percurso da informação: recebe, captura, classifica, distribui, valida, aprova, assina e arquiva. Cada documento fica associado a um processo, aos respetivos responsáveis, prazos e decisões. A informação pode seguir regras de negócio definidas pela própria organização, enquanto tarefas, aprovações, alertas e prazos são encaminhados de acordo com o workflow estabelecido.

Na prática, um pedido que antes dependia de uma sequência de emails pode passar a ser submetido através de um formulário e encaminhado automaticamente. Uma aprovação deixa de depender exclusivamente de lembretes manuais e passa a estar associada a prazos, alertas e escalamentos. E a informação deixa de estar dispersa por diferentes sistemas, mantendo-se associada ao respetivo processo e histórico.

A McKinsey estima que as tecnologias atualmente disponíveis poderiam automatizar atividades correspondentes a cerca de 58% das horas de trabalho nas principais economias europeias. O objetivo, neste contexto, não é substituir pessoas, mas retirar-lhes trabalho repetitivo e criar processos mais rápidos, consistentes e mensuráveis.

Mais controlo sobre cada etapa

A transformação de tarefas manuais em fluxos de trabalho estruturados permite acompanhar os processos e responsabilidades em tempo real. Também possibilita manter um histórico das ações e aprovações, produzir relatórios sobre tempos, volumes e desempenho e reduzir a necessidade de introdução manual de dados.

Na prática, esta mudança traduz-se na passagem de pedidos enviados por email para formulários e workflows estruturados, de tarefas encaminhadas manualmente para distribuição automática por regras de negócio, bem como decisões que antes não tinham um histórico consolidado passam também a contar com registo das ações e aprovações.

Os resultados podem ser acompanhados através de indicadores como o tempo de processamento, o número de intervenções manuais, os erros, os pedidos pendentes e o custo por operação.

A Filedoc Software, que conta com mais de 20 anos de experiência e presença em mais de 10 países no setor da automação de processos e gestão documental, estima que a adoção de um software deste tipo pode gerar ganhos médios de eficiência operacional superiores a 40%, dependendo dos processos e do nível de maturidade de cada organização.

Gestão de processos e faturas facilitado

O processamento de faturas é um dos exemplos em que a automação pode ter um impacto financeiro evidente. Dados da Ardent Partners indicam que uma organização gasta, em média, 9,84 dólares e 8,2 dias a processar uma única fatura. Mas, com o Filedoc, a receção, extração de dados, validação, aprovação e encaminhamento para os sistemas financeiros podem decorrer num único circuito. A automatização permite reduzir introduções manuais, acelerar pagamentos, melhorar o controlo e facilitar a gestão de exceções.

Também na gestão contratual existe trabalho que continua depois da assinatura: prazos, obrigações, renovações, aprovações e condições comerciais exigem acompanhamento ao longo do ciclo de vida do contrato. Aliás, a World Commerce & Contracting estima que a gestão comercial e contratual esteja associada a uma erosão média de 8,6% do valor dos contratos.

Com o Filedoc, um contrato pode seguir um circuito controlado desde a preparação e aprovação até à assinatura, execução e renovação, com alertas, histórico e responsabilidades definidos. Assim, a gestão deixa de estar dependente de diferentes intervenientes acompanharem manualmente cada etapa e passa a assentar num processo estruturado.

A mesma lógica pode ser aplicada a diferentes processos e departamentos. Compras, pedidos internos, recursos humanos, propostas comerciais, despesas e viagens, reclamações, qualidade, reuniões, faturação e gestão contratual são algumas das áreas em que o Filedoc pode ser utilizado. O Portal permite ainda reunir, na mesma plataforma, documentos de parceiros, fornecedores e entidades externas.

A nova versão do Filedoc

O Filedoc pode ainda comunicar, através de APIs, com ERP, CRM, Microsoft 365, correio eletrónico, sistemas de recursos humanos, scanners e aplicações internas. Esta integração permite automatizar processos sem criar novas ilhas de informação, ou seja, documentos e dados podem circular entre sistemas, mantendo-se associados ao respetivo processo, histórico e nível de acesso.

Para organizações com operações complexas, vários intervenientes, elevados volumes de informação, requisitos de aprovação, prazos e necessidades de auditoria, esta capacidade permite concentrar diferentes etapas num modelo de trabalho estruturado.

Lançada a 18 de setembro de 2026, a nova versão do Filedoc apresenta uma nova interface e layout e alarga as opções de implementação, tornando mais simples, eficiente e rápida a adoção da solução. A evolução inclui ainda uma gama de produtos adaptados às necessidades e à complexidade das organizações.

A nova versão aprofunda também a integração e interoperabilidade com outros sistemas já utilizados pelas empresas, tanto públicas como privadas, permitindo enquadrar a solução nos ecossistemas tecnológicos existentes.

Outra das áreas reforçadas é o processamento inteligente de documentos. Através de instruções dadas à inteligência artificial, o sistema interpreta o conteúdo e preenche automaticamente os campos necessários, agilizando o tratamento da informação. A inteligência artificial pode ainda apoiar a classificação de documentos, a extração de dados, a interpretação de conteúdos, o resumo e a pesquisa em linguagem natural.

Esta capacidade funciona dentro das permissões, workflows, validações e regras de auditoria definidas pela organização. A Gartner prevê que 40% das aplicações empresariais integrem agentes de IA específicos para determinadas tarefas até ao final de 2026, face a menos de 5% em 2025.

Mais do que apresentar funcionalidades isoladas, a nova versão procura facilitar a adoção da automação e da inteligência artificial, permitindo às organizações automatizar mais processos, reduzir o esforço operacional e obter resultados mais rapidamente.

Funcionalidades disponíveis

O ponto de partida é identificar quanto custa hoje um processo manual e perceber o que pode ser ganho quando esse processo passa a funcionar com o Filedoc. A partir daí, a mesma plataforma pode acompanhar a expansão da automação para outros processos, mantendo uma lógica comum de regras, responsabilidades, prazos, informação e auditoria.

Entre as funcionalidades disponíveis estão a modelação de processos e definição de regras de negócio sem código, a automatização de tarefas, encaminhamentos e aprovações, a criação de formulários digitais, a distribuição de trabalho por utilizador, função ou departamento e o controlo de prazos, alertas e escalamentos.

A plataforma permite ainda extrair e classificar informação automaticamente, pesquisar através de linguagem natural, resumir conteúdos com inteligência artificial, acompanhar processos e responsabilidades em tempo real, produzir relatórios e indicadores operacionais e recolher assinaturas digitais e biométricas. O controlo de acessos, a auditoria e a rastreabilidade completam este modelo de gestão dos processos.

Peça aqui uma demonstração do Filedoc.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

O custo invisível do trabalho manual que trava as empresas

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Receitas da PwC no Reino Unido caem pela 1.ª vez numa década

Rita Atalaia,

Um abrandamento no negócio de consultoria no Médio Oriente penalizou as receitas da PwC no Reino Unido, naquele que tem sido um "ano desafiante" para a região.