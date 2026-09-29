Paulo Macedo: “Em Portugal temos um mercado de capitais insuficiente”

Num mundo em que as crises já não são acontecimentos excecionais, a indústria dos produtos do mar tem uma vantagem que nem todos os setores podem reclamar: procura. Foi a partir dessa oportunidade que Paulo Macedo, presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos, refletiu na Portugal Seafood Conference, organizada em Lisboa pela ALIF – Associação Nacional da Indústria pelo Frio e Comércio de Produtos Alimentares, sobre o atual contexto e os riscos que as empresas enfrentam. Costas Kadis, comissário europeu das Pescas e Oceanos, participou no evento através de uma mensagem de vídeo para garantir que Bruxelas está atenta aos desafios e a preparar respostas.

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O líder do banco público lembrou que a sucessão de choques tornou a incerteza parte da gestão corrente de qualquer organização, num contexto de acelerado desenvolvimento da inteligência artificial e de uma forte disputa entre China e os Estados Unidos.

Em relação ao parceiro tradicional do outro lado do oceano, a Europa continua a ficar atrás em matéria de produtividade – e também, sublinhe-se, no investimento em inteligência artificial -, fator que, defende, é preciso corrigir para que o velho continente não continue a perder competitividade. “A Europa, face aos Estados Unidos, está numa tendência de alargar este gap”, lamenta.

Não sou a favor de menos regulação da banca. Sou a favor de mais simplificação da banca e também sou a favor de menos regulamentos, mas que sejam bastante eficazes Paulo Macedo Presidente Executivo da Caixa Geral de Depósitos

Porém, para que isso aconteça a Europa terá de encontrar capital para investir mais e, sobretudo, rever a forma como regula até porque, lembrou o ex-ministro, “nos Estados Unidos inova-se primeiro e regula-se depois”. Ainda assim, Paulo Macedo afastou a ideia de que a solução passe simplesmente por eliminar regras. “Não sou a favor de menos regulação da banca. Sou a favor de mais simplificação da banca e também sou a favor de menos regulamentos, mas que sejam bastante eficazes”, afirmou.

No pescado, a necessidade de investimento é clara. Desafios como o crescimento da aquacultura, a adaptação às alterações climáticas, a transição energética e o cumprimento das exigências ambientais exigem capital. E é precisamente no acesso a esse dinheiro que Paulo Macedo identifica uma fragilidade. “Em Portugal temos um mercado de capitais insuficiente”, lamenta, e aponta que essa é mais uma desvantagem face aos Estados Unidos. O presidente da CGD defende um mercado de capitais mais desenvolvido e rejeita que a banca deva ter um papel quase exclusivo no financiamento das empresas, embora reconheça que o crédito bancário continua a oferecer vantagens, nomeadamente no custo e na relação com um interlocutor financeiro.

Apesar dos obstáculos, o líder da Caixa sublinha que a indústria dos produtos do mar “é um setor que tem procura”, ao contrário de muitos outros “que não têm”. O desafio está em responder a essa procura num contexto em que o aquecimento das águas altera a distribuição das espécies. Paulo Macedo deu o exemplo de uma conversa recente com um armador de Sesimbra que teve de procurar sardinha noutras zonas, nomeadamente em Cascais, onde encontrou água dois ou três graus mais fria.

A pressão sobre os recursos torna essa adaptação mais delicada, mas o presidente da CGD recusa uma leitura fatalista. “As adversidades não nos desmotivam. O desânimo é quando não há caminho para andar”, apontou. Esse caminho passa por preservar os recursos naturais, adaptar operações e cadeias de abastecimento e encontrar regras previsíveis. As empresas “querem regras, mas querem alguma plausibilidade e, sobretudo, que sejam duráveis”.

Bruxelas disponível para apoiar as empresas

É sobre algumas dessas regras que a Comissão Europeia está a trabalhar, garantiu o comissário europeu das Pescas e Oceanos, que fez questão de deixar à plateia da Portugal Seafood Conference uma mensagem em vídeo. Costas Kadis lembrou que a indústria europeia de transformação de pescado reúne mais de três mil empresas e gera 33 mil milhões de euros de volume de negócios. Por operar com um dos alimentos mais comercializados no mundo, está particularmente exposta a ruturas globais, ao mesmo tempo que enfrenta custos mais altos, concorrência por matérias-primas, digitalização e transição energética.

“Precisamos de um futuro quadro de financiamento da UE que reflita as necessidades específicas da indústria europeia de transformação e apoie as empresas enquanto investem, avançam na transição energética e reforçam a sua resiliência”, defendeu o comissário.

O setor deve também adaptar-se a mudanças estruturais mais profundas, incluindo a digitalização, a transição energética e a mudança no comportamento dos consumidores Costas Kadis Comissário Europeu das Pescas e Oceanos

Costas Kadis apontou ainda a política comercial, a rastreabilidade digital e a simplificação como áreas prioritárias. Sobre a revisão do regulamento de controlo das pescas, considerou que as novas ferramentas devem servir para “reforçar a transparência e a concorrência justa”. E anunciou que os serviços da Comissão estão a realizar “18 reality checks” com profissionais das pescas e da aquacultura para identificar dificuldades de aplicação, mas também encargos administrativos e oportunidades de simplificação.

Ao longo da conferência organizada pela ALIF, as opiniões convergiram na conclusão de que a indústria tem mercado e procura crescente, mas também que enfrentam riscos e desafios ao nível das transições climática e tecnológica. Ainda assim, o comissário europeu deixou uma mensagem de confiança na capacidade de resposta do setor, defendendo que a cooperação pode permitir à indústria “inovar, competir com sucesso e continuar a fornecer alimentos aquáticos sustentáveis aos consumidores europeus”.