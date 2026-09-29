Advocatus

PLMJ assessora Nomios na aquisição da Orbcom e da Rolling Space

A equipa da PLMJ foi liderada por Diogo Perestrelo, sócio e co-coordenador da área de Corporate M&A.

A PLMJ assessorou a Nomios Group B.V., um dos principais fornecedores europeus de soluções de cibersegurança, na aquisição da totalidade do capital social da Orbcom – Equipamentos e Serviços de Informática, Lda. e da Rolling Space – Unipessoal, Lda.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Esta é a primeira aquisição da Nomios em Portugal e marca a sua entrada no mercado português de cibersegurança. A operação consolida a presença do grupo no mercado europeu e insere-se na sua estratégia de crescimento e consolidação à escala europeia.

O grupo Nomios é detido pela Keensight Capital, um dos principais fundos europeus de private equity dedicados ao investimento em empresas em fase de crescimento.

A equipa da PLMJ foi liderada por Diogo Perestrelo, sócio e co-coordenador da área de Corporate M&A. Contou com a participação de Ânia Cruz, associada coordenadora, David Cuba Topete, associado sénior, e Tomás Galrão Parreira, advogado estagiário.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

PLMJ assessora Nomios na aquisição da Orbcom e da Rolling Space

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.