PLMJ assessora Nomios na aquisição da Orbcom e da Rolling Space
A equipa da PLMJ foi liderada por Diogo Perestrelo, sócio e co-coordenador da área de Corporate M&A.
A PLMJ assessorou a Nomios Group B.V., um dos principais fornecedores europeus de soluções de cibersegurança, na aquisição da totalidade do capital social da Orbcom – Equipamentos e Serviços de Informática, Lda. e da Rolling Space – Unipessoal, Lda.
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Esta é a primeira aquisição da Nomios em Portugal e marca a sua entrada no mercado português de cibersegurança. A operação consolida a presença do grupo no mercado europeu e insere-se na sua estratégia de crescimento e consolidação à escala europeia.
O grupo Nomios é detido pela Keensight Capital, um dos principais fundos europeus de private equity dedicados ao investimento em empresas em fase de crescimento.
A equipa da PLMJ foi liderada por Diogo Perestrelo, sócio e co-coordenador da área de Corporate M&A. Contou com a participação de Ânia Cruz, associada coordenadora, David Cuba Topete, associado sénior, e Tomás Galrão Parreira, advogado estagiário.
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