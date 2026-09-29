PLMJ assessora Nomios na aquisição da Orbcom e da Rolling Space

A PLMJ assessorou a Nomios Group B.V., um dos principais fornecedores europeus de soluções de cibersegurança, na aquisição da totalidade do capital social da Orbcom – Equipamentos e Serviços de Informática, Lda. e da Rolling Space – Unipessoal, Lda.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Esta é a primeira aquisição da Nomios em Portugal e marca a sua entrada no mercado português de cibersegurança. A operação consolida a presença do grupo no mercado europeu e insere-se na sua estratégia de crescimento e consolidação à escala europeia.

O grupo Nomios é detido pela Keensight Capital, um dos principais fundos europeus de private equity dedicados ao investimento em empresas em fase de crescimento.

A equipa da PLMJ foi liderada por Diogo Perestrelo, sócio e co-coordenador da área de Corporate M&A. Contou com a participação de Ânia Cruz, associada coordenadora, David Cuba Topete, associado sénior, e Tomás Galrão Parreira, advogado estagiário.