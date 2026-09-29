Poder local leva reivindicações à AR. Freguesias querem construir casas e presidentes a tempo inteiro

As freguesias querem ter acesso a fundos europeus para promoverem a habitação, reforço a juntar à pretensão de o Estado determinar que todos os presidentes de Junta desempenhem a função a tempo inteiro.

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Meio século depois de a Assembleia da República criar a legislação que deu origem às eleições para presidentes de Câmara, Assembleias Municipais e Juntas de Freguesia, a Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local juntou autarcas e deputados da Nação neste mesmo palco.

Entre as ações a serem desenvolvidas pela Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) está a negociação, no âmbito da próxima Lei das Finanças Locais, do acesso a fundos europeus para construção de habitação. No Parlamento, Francisco de Brito anunciou:

"Na revisão da Lei das Finanças Locais iremos ter mecanismos fundamentais e estamos a trabalhar juntamente com o Governo para conseguir esta abertura ao financiamento europeu que nos irá alavancar esta possibilidade de poder responder a uma situação crónica, que tem a ver com o acesso à habitação.”

Outro dos propósitos da ANAFRE é “garantir que no próximo Orçamento do Estado conseguimos conseguimos o tempo inteiro para todos os autarcas de Freguesia“. Francisco de Brito chama-o de “desígnio fundamental”,

Hoje, quem está a meio tempo “nem sequer têm direito à dispensa das horas de trabalho. Há autarcas a terem de devolver às entidades profissionais os valores que são devidos das horas que já tiraram dessa dispensa porque há um entendimento incorreto da Lei. Já estamos a trabalhar sobre ele para que seja corrigido”, revelou.

Há um risco real de ficarem cada vez mais listas de candidatos por preencher. Este será um problema transversal a todos os partidos políticos. Até mesmo aos movimentos independentes. Francisco de Brito Presidente da ANAFRE

Ainda no âmbito financeiro, a associação exige “aumento do financiamento que permita fazer face ao aumento dos salários e à inflação acumulada. Os custos estão a tirar capacidade de intervenção às Freguesias”, nota Francisco de Brito.

Para o autarca eborense e presidente da ANAFRE, “há um risco real de ficarem cada vez mais listas de candidatos por preencher” nas futuras autárquicas. “Este será um problema transversal a todos os partidos políticos. Até mesmo aos movimentos independentes. Ninguém escapará ao desinteresse dos nossos cidadãos se não invertermos rapidamente este ciclo”.

“Há freguesias que não têm dinheiro para contratar um funcionário”, alertou o presidente de junta do PSD, exigindo o aumento em um terço do peso das freguesias no Orçamento do Estado, num aumento de 0,3% para 0,4%.

“São inúmeros os casos em que são os eleitos a assumir o expediente, a lançar operações em softwares de contabilidade, a carregar pagamentos e até a varrer o chão da Junta de Freguesia”, lamenta Francisco de Brito, que chama a atenção para o facto de um tesoureiro de Junta, “quem tem que assumir a responsabilidade financeira pela contratação pública, quase sempre feita sem o apoio técnico especializado tem de aceitar correr o risco de ser lesado a título pessoal pela módica quantia de 240 euros”.