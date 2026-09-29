Portugal, Espanha e Luxemburgo pedem nova meta europeia para renováveis

Portugal, Espanha e Luxemburgo enviaram uma carta à Comissão Europeia na qual pedem um novo objetivo da União Europeia para aumentar a utilização de energias renováveis, afirmou esta terça-feira a ministra espanhola da Energia, Sara Aagesen, antes de uma reunião dos ministros da Energia dos países da União Europeia, em Dublin.

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“Posso anunciar que ontem, Espanha, Luxemburgo e Portugal, enviámos uma carta ao comissário Dan Jørgensen, defendendo que, nesse novo quadro pós-2030, o objetivo que temos de estabelecer para 2040 precisa de ser claro: um objetivo ambicioso e realista em matéria de energias renováveis”, explicou esta terça-feira a governante espanhola em declarações aos jornalistas.

A União Europeia (UE) está a discutir se deve estabelecer uma meta específica para as energias renováveis em 2040 ou optar por um objetivo mais abrangente de “energia limpa”, que incluiria também a energia nuclear. Para Aagesen, é fundamental “continuar a apostar nas renováveis, dar segurança aos investidores” e numa fonte de energia que permita à Europa “ser mais resiliente, estar mais bem preparada e contar com energia autónoma”.

A União Europeia tem atualmente como objetivo que as energias renováveis representem pelo menos 42,5% do consumo energético em 2030, embora a legislação europeia estabeleça a ambição de chegar aos 45%.

Para o período posterior a 2030, Bruxelas está a preparar um novo quadro europeu para as energias renováveis. A Comissão Europeia lançou em março uma consulta pública para preparar esse enquadramento, que deverá definir a política europeia para a próxima década e contribuir para o cumprimento dos objetivos climáticos de 2040.

A discussão surge depois de a UE ter aprovado uma meta vinculativa para 2040 que prevê uma redução líquida de 90% das emissões de gases com efeito de estufa face a 1990. O objetivo prevê que pelo menos 85% dessa redução seja alcançada através de medidas internas, podendo até 5% ser cumprido através de créditos internacionais de carbono.

As energias renováveis já representam uma parte significativa da produção de eletricidade na União Europeia. Em 2025, 47,3% da eletricidade gerada no espaço comunitário teve origem em fontes renováveis, segundo dados do Eurostat. Portugal registou uma das quotas mais elevadas entre os Estados-membros, com 82,9% da eletricidade produzida a partir de fontes renováveis em 2025.