Portugal fica de fora do mundial de Rally de 2027

O Vodafone Rally de Portugal ficou de fora do Mundial de Ralis em 2027, que decorre entre 13 e 16 de maio do próximo ano, revela o Automóvel Club de Portugal (ACP) em comunicado.

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“Fruto de alterações feitas pelo promotor no último dia da preparação da próxima temporada do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), com o objetivo de a tornar geograficamente tão diversa e intercontinental quanto possível, o Vodafone Rally de Portugal foi uma das provas cuja calendarização foi afetada”, lê-se no comunicado.

Ainda assim, a ACP assegurou que já começaram as conversações com o promotor do WRC, de forma a avaliar a possibilidade do Vodafone Rally de Portugal voltar a integrar o Mundial de Ralis em 2028.

O organismo acrescenta ter já mantido “as primeiras conversas entre o Automóvel Club de Portugal e o promotor do WRC tendentes à avaliação da possibilidade do Vodafone Rally de Portugal voltar a integrar o Mundial de Ralis em 2028”.

Realizado pela primeira vez em 1967, o Rali de Portugal integrou o WRC desde a sua criação, em 1973, ano em que foi a terceira prova do calendário. Ao longo das décadas, afirmou-se como um dos eventos mais reconhecidos da modalidade, tendo sido eleito por cinco vezes como o melhor rali do mundo.

Entre 2002 e 2006 esteve ausente do WRC, regressando em 2007 com uma edição disputada no Algarve. Desde 2009, mantém-se de forma ininterrupta no calendário mundial, sob organização do ACP.