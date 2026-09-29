PwC assessora a NxN Datacenters na entrada no mercado português

A PwC assessorou a NxN Datacenters, grupo espanhol especializado em infraestruturas digitais, detido maioritariamente pelo fundo de infraestruturas InfraRed Capital Partners, na sua entrada no mercado português com a aquisição de um centro de dados em Évora.

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A infraestrutura adquirida possui 1MW de capacidade instalada. Com esta operação, a NxN estabelece Évora como a primeira base para a sua expansão em Portugal, comprometendo-se a investir até 100 milhões de euros no nosso país durante os próximos 3 anos, como parte da sua visão de criar uma plataforma soberana de infraestrutura digital no sul da Europa.

No âmbito desta transação, PwC Portugal reuniu uma equipa multidisciplinar que realizou exercícios de due diligence legal, financeira e fiscal, e assessorou a NxN na preparação e negociação de toda a documentação jurídica necessária para a conclusão da operação.

A coordenação dos trabalhos de due diligence e a assessoria legal de toda a transação foi liderada por Luís Pedro Oliveira (sócio – Corporate/M&A) e Andreia Prado da Silva (senior manager – Corporate/M&A).

Para além da área de Corporate/M&A, intervieram neste processo as equipas de direito público (Tiago Silva Abade, Bernardo Xavier Cid e Sofia Teruszkin Matias), direito imobiliário (Fernando Costal Carinhas e Maria Cabral Azevedo), direito laboral (Levi França Machado, Carolina Bonina Cariano e João Sismeiro Pereira) e direito digital (Nicole Fortunato e José Marques Ferrão).

A equipa de due diligence financeira foi liderada por Luís Boquinhas, com o apoio de Rita Figueiredo e Miguel Cardoso e a equipa de due diligence fiscal foi liderada por Maria Torres, com o apoio de Maria Navio Araújo e Daniela Costa Lopes.