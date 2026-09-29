RSN Advogados lança novo site

A RSN Advogados acaba de anunciar o lançamento do seu novo website. No ano em que comemora 25 anos de atividade, a Sociedade reforça a sua presença digital. “Já devíamos ter executado este projeto há mais tempo, pois era uma necessidade mais do que identificada”, reconhece José A. Nogueira, Managing Partner da RSN Advogados.

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“Queríamos uma presença digital que traduzisse quem somos, a nossa visão e os valores que que sempre nortearam a nossa prática: qualidade, independência e ética”. E acrescenta: “Não podemos ignorar que operarmos num setor altamente competitivo e sofisticado, que viveu grandes transformações nos últimos anos, nomeadamente ao nível da comunicação. A verdade é que, cada vez mais, estar no mundo digital é um imperativo estratégico para qualquer sociedade de advogados”.

José A. Nogueira sublinha: “Estamos muito satisfeitos com o resultado final. Este novo site não é mais do que o reflexo de onde sempre estivemos e queremos estar: próximos dos nossos clientes”. Desenvolvido pela Softway, o novo site da RSN Advogados apresenta uma arquitetura simples e funcional, e um grafismo moderno, inspirado nas linhas que caracterizam a marca “RSN Advogados”.

“Não disponibilizamos apenas informação detalhada sobre as nossas áreas de atuação, a nossa experiência, o conhecimento que adquirimos ao longo dos anos, e a nossa equipa”, explica o Managing Partner da Sociedade. “Desenvolvemos um pequeno vídeo, que está disponível para visualização na nossa homepage, que reflete bem o nosso ADN, as nossas raízes e a nossa forma de estar na profissão”. O novo site é adaptável a todas as plataformas móveis, podendo ser facilmente consultado a partir de qualquer smartphone ou tablet.