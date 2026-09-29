RTP abre concurso para venda de três imóveis e espera encaixar mínimo de 1,7 milhões

Em causa estão os antigos estúdios na Abrunheira, no concelho de Sintra, com um valor base de venda de 1.546.400 euros, a estação emissora de Chaves e um terreno em Portalegre.

A RTP abriu o concurso para a venda de três imóveis, incluindo o edifício da Abrunheira, em Sintra, com um valor base de venda acumulado superior a 1,7 milhões de euros, segundo um anúncio hoje publicado na imprensa.

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O anúncio foi publicado na edição de hoje do Diário de Notícias e informa que está a aberto “o procedimento de alienação, mediante a apresentação de propostas em carta fechada“.

Em causa estão os antigos estúdios na Abrunheira, no concelho de Sintra, com um valor base de venda de 1.546.400 euros, a estação emissora de Chaves, com um valor base de venda de 103.900 euros, e um terreno em Portalegre, com o valor base de venda de 61.200 euros.

A RTP acrescenta que a entrega de proposta deve ser feita até às 17:00 de 14 de dezembro, podendo as visitas aos imóveis ser feitas entre 06 e 08 de outubro, mediante marcação prévia.

Quanto ao ato público de abertura dos envelopes, vai realizar-se às 17:00 de dia 15 de dezembro, na sede da RTP, em Lisboa.