Rússia defende-se de acusações de guerra híbrida alegando “ameaça direta”

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, respondeu esta terça-feira às recentes acusações de guerra híbrida feitas por vários países europeus, afirmando que Moscovo está a neutralizar uma possível “ameaça direta”.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Se se refere à destruição das infraestruturas utilizadas pelo regime nazi, com o apoio do Ocidente, para fazer a guerra contra a Rússia, então estamos a recorrer à força para neutralizar uma ameaça direta contra nós“, respondeu o chefe da diplomacia russa, quando questionado sobre o assunto durante uma conversa com jornalistas realizada à margem de um fórum sobre política global, em Moscovo.

Citado pela agência noticiosa espanhola EuropaPress, Lavrov acusou a Europa de estar a fazer guerra contra a Rússia e recordou que alguns países reconheceram mesmo que o seu armamento está a ser utilizado para atacar território russo.

“Refere-se à destruição dos drones e mísseis que o Reino Unido e a Europa continental fornecem à Ucrânia? Se admite que nos atacam com as suas armas – chame-lhe o que quiser -, não tenho dúvidas de que esta é uma guerra que a Europa está a travar contra nós”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros russo.

Nas últimas semanas, vários países europeus, incluindo a União Europeia (UE), mas sobretudo os mais próximos da Rússia, têm acusado Moscovo de intensificar uma campanha de guerra híbrida, que inclui atos de sabotagem, ciberataques e pressão migratória, com o objetivo de pôr à prova a unidade do apoio europeu à Ucrânia.

Por seu lado, o Kremlin afirmou que estas acusações não passam de um “exagero deliberado” dos governos europeus para justificar junto das respetivas populações os elevados gastos militares e o apoio à Ucrânia.