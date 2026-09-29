Sabseg e Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses fazem parceria para seguro de Responsabilidade Civil

A corretora de seguros Sabseg formalizou um protocolo de colaboração com a Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses (ASDP) para disponibilizar uma solução exclusiva de Responsabilidade Civil dirigida à atividade diplomática. Além desta apólice específica, o acordo garante aos diplomatas associados o acesso a condições preferenciais numa oferta diversificada de seguros, tanto a nível pessoal como profissional.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A iniciativa visa responder aos riscos, particularidades e exigências operacionais inerentes ao exercício da representação do Estado.

Miguel Machado, CEO e Presidente do Conselho de Administração da Sabseg, destaca que a parceria exemplifica o papel do corretor em “ouvir, compreender as necessidades específicas de cada atividade e desenvolver soluções de proteção que respondam a essas realidades.” O executivo acrescenta que o projeto coloca a experiência da empresa ao serviço de um grupo profissional com desafios muito particulares.

Por outro lado, o Presidente da ASDP, João Bezerra da Silva, salienta a importância de proporcionar aos diplomatas proteções adaptadas aos seus contextos de trabalho. O responsável refere que a colaboração com a Sabseg permite dar um passo significativo na salvaguarda dos associados, aliando a nova solução de Responsabilidade Civil a vantagens competitivas noutros ramos de seguros.