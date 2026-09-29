Spear Legal integra associada sénior Miriam Campos Dionísio
A Spear Legal integrou Miriam Campos Dionísio como associada sénior, reforçando a sua equipa de Direito Fiscal, com particular enfoque em consultoria tributária nacional e internacional.
A Spear Legal reforçou a equipa de Fiscal com a integração de Miriam Campos Dionísio, na qualidade de associada sénior. A advogada transita da RFF Lawyers.
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“Esta integração concretiza o plano de crescimento que definimos para o nosso primeiro ano de atividade“, explica em comunicado António Gaspar Schwalbach, managing partner da Spear Legal.
O novo reforço da Spear Legal tem assessorado empresas e particulares em matérias fiscais, tais como operações de reestruturação societária, transações de M&A, reorganização de patrimónios familiares e projetos de investimento em Portugal.
A sua prática abrange ainda o aconselhamento fiscal em sede de IRS, IRC, IVA, IMT e Imposto do Selo. Tem também experiência em pré-contencioso e contencioso tributário, acompanhando processos perante a Autoridade Tributária e tribunais nacionais.
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