Sporting ultrapassa 200.000 associados e quebra recorde na história do clube

O Sporting ultrapassou esta terça-feira os 200.000 associados e atingiu o número mais alto da sua história, anunciou o clube da I Liga de futebol.

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“É com enorme satisfação que anunciamos que hoje [terça-feira] ultrapassámos os 200 mil sócios. É o melhor presente para os nossos 120 anos e um número que queremos ver crescer cada vez mais”, lê-se numa nota divulgada no sítio oficial dos leões na Internet.

Em junho de 2025, o Sporting tinha terminado o processo de renumeração com 179.208 associados, numa recontagem imposta pelos estatutos do clube, deixando de fora quem tenha sido alvo de expulsão, suspensão e/ou exclusão, além dos que faleceram e cujos familiares e/ou amigos não tenham requerido a sua manutenção como sócio, e dos que solicitaram a respetiva exoneração nos últimos cinco anos.

“Em apenas cinco anos, praticamente duplicámos o número de sócios. A todos, obrigado. Esta família cresce todos os dias, e o melhor ainda está para vir”, acrescentou.