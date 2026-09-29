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Startup de IA para PME recebe primeiro selo spin-off da Universidade de Leiria e Oeste

A startup desenvolve soluções para integrar IA em software empresarial e industrial, adaptadas aos processos e necessidades de cada organização.

Equipa da startup Primal AI

A Universidade de Leiria e Oeste (ULO) atribuiu o primeiro selo de spin-off à startup Primal AI, criada por docentes e investigadores da instituição para desenvolver soluções de integração de Inteligência Artificial (IA) adaptadas às necessidades das PME.

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“As ferramentas generalistas de IA podem ser muito eficazes em determinadas tarefas, mas não conhecem, por si só, o contexto específico de cada empresa”, começa por explicar Sílvio Mendes, CEO da Primal AI e docente da ULO.

Com o objetivo de ultrapassar algumas das limitações das ferramentas generalistas, a startup pretende “colocar a IA dentro do próprio ecossistema empresarial, permitindo aos agentes utilizar os recursos e a informação da organização de forma integrada e controlada”, elucida.

Os investigadores propõem, assim, “uma abordagem de IA privada, flexível e contextual, que permite ligar os modelos de IA aos dados, processos, regras e conhecimento das empresas, mantendo mecanismos de controlo, rastreabilidade e supervisão”, detalha a universidade num comunicado enviado às redações.

As ferramentas generalistas de IA podem ser muito eficazes em determinadas tarefas, mas não conhecem, por si só, o contexto específico de cada empresa.

Sílvio Mendes

CEO da Primal AI e docente da Universidade de Leiria e Oeste (ULO)

Além do CEO Sílvio Mendes, fazem parte da equipa Paulo Loureiro, Anabela Bernardino e Rolando Miragaia, docentes do departamento de Engenharia Informática da Escola de Tecnologia e Gestão (ESTG) e investigadores do Centro de Investigação em Informática e Comunicações (CIIC) da ULO, assim como Natalina Lopes, especialista em Gestão e Marketing.

“A criação da Primal AI representa uma oportunidade para valorizar e consolidar o conhecimento que tem vindo a ser desenvolvido através de vários anos de investigação”, refere, por sua vez, Paulo Loureiro, CTO da empresa e docente da ULO.

Eduarda Fernandes, pró-reitora da ULO para a área da Valorização do Conhecimento e Relações Empresariais, considera que “a criação de uma spin-off é uma das formas de transformar o conhecimento produzido na universidade em valor para a sociedade e para a economia“.

Seguindo essa linha de pensamento, assinala, “a Primal AI traduz precisamente essa ligação entre investigação, inovação e tecido empresarial, criando condições para que competências e resultados científicos desenvolvidos na Universidade de Leiria e Oeste se traduzam em novas soluções, novos negócios e atividade económica”.

A constituição da spin-off foi acompanhada pelo CONECTA – Centro para Partilha e Valorização de Conhecimento da ULO, no âmbito do projeto INOVC+ – Ecossistema de Inovação Inteligente da Região Centro.

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