Stellantis suspense temporariamente produção em três fábricas de França

A Stellantis vai voltar a fechar temporariamente algumas das suas fábricas em França. A administração da empresa de automóveis informou esta terça-feira os sindicatos que as unidades de Mulhouse, Sochaux e Rennes vão suspender a produção durante vários dias, avança o jornal francês Les Échos.

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A fábrica de Mulhouse, que vai receber um investimento significativo do grupo que nasceu da fusão entre a PSA e a Fiat Chrysler, estará a sofrer com a queda da procura dos modelos 308 e 408 da Peugeot, porque aproximam-se do fim do seu ciclo de produção.

“É mais complicado do que o esperado. O novo 308 não está a vender bem“, explicou Jean-Paul Guy, um dos representantes sindicais da CFTC – Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, em declarações divulgadas pelo diário gaulês. A performance das vendas levou a produção a ser suspensa entre os dias 15 a 30 de outubro e o número de equipas será reduzido de duas para 1,5 a partir de novembro.

Por outro lado, as restantes duas fábricas envolvidas neste processo são consideradas “vítimas do sucesso” da eletrificação, como reporta o matutino. Como o custo dos combustíveis fósseis está a aumentar e a procura por carros elétricos também, as unidades fabris de montam modelos elétricos e híbridos das marcas do grupo Stellantis encontram-se pressionadas, mas com trabalho.

Em Rennes, onde está a ser produzido o Citroën C5 Aircross, estão também previstos sete dias de paragem parcial da produção no final do mês. O mesmo vai acontecer à histórica fábrica da Peugeot em Sochaux, que produz atualmente os modelos 3008 e 500, por não estar a conseguir responder à elevada procura.