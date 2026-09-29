Targa Telematics premiada pela estratégia em telemática para seguradoras

A Targa Telematics, empresa tecnológica que fornece soluções de telemática, dados e IA para veículos conectados, foi distinguida pela Frost & Sullivan, empresa internacional de consultoria e análise de mercados, com o reconhecimento “2026 Europe Competitive Strategy Leadership”, na área de gestão de frotas e telemática para seguros. A consultora destacou a capacidade da empresa de combinar inovação tecnológica, execução estratégica e transformação digital, num mercado de mobilidade conectada em evolução. Para o setor segurador, o reconhecimento coloca em evidência a capacidade da Targa Telematics “para funcionar como fornecedora de tecnologia e dados aplicáveis a produtos e operações de seguros”, diz a empresa.

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A oferta dirigida às seguradoras assenta em soluções de telemática que permitem recolher e tratar dados provenientes dos veículos conectados, podendo estes ser utilizados em áreas como seguros baseados na utilização ou no comportamento de condução, gestão de sinistros e avaliação de risco. Segundo a Frost & Sullivan, a plataforma da Targa Telematics pode ser integrada nas infraestruturas de tecnologias de informação já existentes através de APIs normalizadas, permitindo às seguradoras acrescentar novas funcionalidades aos sistemas existentes sem necessidade de os substituir. A consultora salienta também a integração com sistemas dos fabricantes de automóveis (OEM).

A capacidade de fornecimento da empresa resulta ainda da combinação de uma plataforma modular nativa na cloud com tecnologias de Inteligência Artificial e IoT. Esta arquitetura permite adaptar as soluções às necessidades de diferentes clientes e integrar dados e serviços de terceiros. Para as seguradoras, esta capacidade pode traduzir-se na possibilidade de desenvolver ou ajustar produtos ligados à mobilidade conectada, utilizar informação em processos de subscrição e gestão de risco e criar serviços associados ao veículo, sem depender exclusivamente de alterações profundas nos sistemas tecnológicos existentes.

A Frost & Sullivan destaca igualmente a dimensão operacional da Targa Telematics. A aquisição e integração do Viasat Group reforçou a presença europeia da empresa e a sua capacidade tecnológica, com operações em países como Itália, Reino Unido, França, Espanha, Portugal, Bélgica, Polónia e Roménia. A empresa afirma ter mais de 25 anos de experiência em veículos conectados e disponibilizar soluções que abrangem, além da telemática para seguros, gestão de frotas e ativos, diagnóstico remoto e telemetria.