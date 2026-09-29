Tres Cantos cria um selo para certificar a sustentabilidade e a segurança dos centros de dados

A Câmara Municipal de Tres Cantos (Madrid) apresentou esta terça-feira o selo municipal Green Data City (GDC), um quadro de acreditação que exigirá aos centros de dados instalados no município o cumprimento de normas nacionais e internacionais em matéria de eficiência energética, sustentabilidade, cibersegurança e resiliência operacional.

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A apresentação do selo insere-se no empenho da Câmara Municipal e do seu presidente, Jesús Moreno, em consolidar os centros de dados como um setor estratégico para o município e essencial para a transformação digital.

Estas instalações armazenam e processam a informação necessária ao funcionamento de serviços como as telecomunicações, a saúde, a banca, a mobilidade ou as aplicações de inteligência artificial. Além disso, a Câmara Municipal considera que o crescimento do setor representa uma oportunidade para atrair investimento tecnológico, criar emprego qualificado, reforçar a soberania digital e desenvolver atividades de elevado valor acrescentado.

Por isso, Tres Cantos integrou os centros de dados como o seu «quinto setor estratégico», a par dos setores espacial e de defesa, audiovisual, biotecnológico e de inovação científica.

A estratégia «Green Data City» estabelece um roteiro até 2030 baseado na eficiência energética, na economia circular e na utilização de energia limpa. Contempla também a recuperação do calor gerado pelas instalações e uma gestão eficiente da água.

Os centros de dados que aderirem ao selo deverão possuir certificações como LEED Gold, CEEDA, ISO 50001 e ISO 27001, bem como normas relacionadas com a eficiência, a segurança e a continuidade operacional, entre as quais ASHRAE, SOC 2 e TIER III.

Moreno afirmou que o selo permitirá garantir que o crescimento da indústria digital seja compatível com a sustentabilidade e gere benefícios para o município sob a forma de emprego, atividade económica, oportunidades para os jovens e aproveitamento energético.

CRÍTICAS

Durante a apresentação, o presidente da câmara alertou que o novo quadro regulamentar estatal ameaça 90% dos projetos de centros de dados previstos em Espanha e poderá fazer com que parte dos mais de 69 000 milhões de euros de investimento previstos seja transferida para outros países da União Europeia.

Moreno questionou o facto de algumas das condições propostas poderem ser aplicadas com efeito retroativo a projetos já iniciados. Entre elas, citou a obrigação de 80% da energia consumida provir de novas centrais renováveis operacionais num prazo de 18 meses, bem como os prazos estabelecidos para cumprir determinados requisitos e as possíveis sobretaxas nas tarifas elétricas.

Em Tres Cantos, a Câmara Municipal calcula que a regulamentação poderá afetar cerca de 600 milhões de euros de investimento tecnológico a curto prazo, correspondentes, entre outros, a projetos da MERLIN Properties e da Quetta Data Centers.

«Os centros de dados são a sala das máquinas das nossas vidas: os nossos telemóveis, a saúde, a banca ou os automóveis dependem deles», afirmou Moreno, que apelou à segurança jurídica e a um quadro regulamentar que permita tirar partido das oportunidades económicas, industriais e tecnológicas associadas ao setor.

A Câmara Municipal transmitiu as suas objeções ao Partido Popular, à Comunidade de Madrid e aos operadores afetados. Está também a preparar uma reunião com empresas tecnológicas, investidores e agentes económicos para coordenar ações em defesa dos investimentos, do emprego qualificado e do desenvolvimento industrial do município.