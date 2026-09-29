Von der Leyen quer “união dos transportes” e aponta desafio Lisboa-Madrid

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu esta terça-feira, em Bruxelas, a construção de uma “verdadeira união dos transportes” e falou do desafio Lisboa-Madrid.

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“A nossa infraestrutura tem de se adaptar a um clima de mudança e a um mundo mais instável. É o próprio continente que está a mudar, à medida que novos países se aproximam da nossa União. Por isso, manter o que temos não é suficiente. Precisamos de construir o sistema de transportes para as próximas décadas. Penso que está na hora de construir uma verdadeira união dos transportes”, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, que falava, em Bruxelas, nos Connecting Europe Days.

Conforme apontou, para isso, é preciso concretizar a rede transeuropeia de transportes, nomeadamente uma rede de caminhos-de-ferro, vias navegáveis e estradas que liguem portos e terminais, “eliminando estrangulamentos entre Estados-membros”.

Para Von der Leyen, o que está em cima da mesa é a transformação de 27 sistemas nacionais numa única rede “verdadeiramente europeia”, um trabalho que disse já estar em curso. “Veja-se Lisboa-Madrid. Todos os dias, cerca de 40 voos ligam estas duas capitais, que se encontram a pouco mais de 600 quilómetros de distância uma da outra“, apontou, referindo que isto se deve, em parte, ao facto de não existir, atualmente, um comboio direto entre as duas cidades.

Contudo, ressalvou que esta realidade está a mudar com a construção de uma linha de alta velocidade que vai permitir, em 2030, aos passageiros viajarem entre Lisboa e Madrid em cinco horas e, até 2034, em cerca de três horas.

Segundo as estimativas de Bruxelas, a construção de uma rede europeia de transportes pode aumentar o Produto Interno Bruto (PIB) da Europa em 2,4% até 2030, o que equivale a 467 mil milhões de euros. “Apelo a todos vós para que continuem o bom trabalho e concluam a rede, tal como previsto”, vincou.

Os Connecting Europe Days, que decorrem até 1 de outubro, juntando políticos, representantes do setor dos transportes, da indústria e da Comissão Europeia, têm por objetivo colocar a debate medidas e boas práticas para um setor dos transportes mais seguro, sustentável e competitivo na Europa.