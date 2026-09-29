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Willis alarga coberturas de seguro ciber para PMEs na região EMEA

  • ECO Seguros
  • 17:52

A Willis alargou o seguro cibernético CyMax Facility na região EMEA, que passa a poder abranger empresas com volume de negócios até 500 milhões de euros e diferentes níveis de proteção de segurança.

A Willis, empresa do grupo WTW, anunciou esta terça-feira a expansão da solução de seguro de riscos cibernéticos CyMax Facility para pequenas e médias empresas (PMEs) em toda a região EMEA. A iniciativa, desenvolvida em parceria com os seguradores AXA XL, Beazley, HDI Global e Markel, vai passar a proporcionar limites de proteção superiores e um acesso mais alargado a coberturas primárias e em excesso para empresas com um volume de negócios até 500 milhões de euros.

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André Paraíso Vicente, Head of FINEX da WTW Portugal. “O risco cibernético está agora estabelecido como um risco empresarial, com potencial para perturbar as operações, afetar o desempenho financeiro e minar a confiança das
partes interessadas”.

De acordo com a Willis, a nova oferta foi concebida para simplificar a contratação e reduzir a carga administrativa de clientes e mediadores através de um formulário de candidatura de uma única página e grelhas de preços previamente acordadas. Adicionalmente, apresenta critérios de elegibilidade mais inclusivos, abrangendo tanto organizações com controlos de segurança totalmente implementados, como aquelas que dispõem de proteções apenas parciais.

A apólice garante cobertura financeira integral contra ameaças emergentes, incluindo ataques de ransomware, violações de dados, engenharia social, fraude telefónica e manipulação de faturas, salvaguardando a rentabilidade e a continuidade do negócio perante perdas por interrupção da atividade ou da cadeia de abastecimento. Além do apoio financeiro e da gestão de crises com especialistas externos, as empresas beneficiam de serviços preventivos e pós-incidentes, como alertas de vulnerabilidade, relatórios de inteligência sobre ameaças e exercícios práticos de gestão de crise.

Sublinhando a importância da iniciativa, André Paraíso Vicente, Head of FINEX da WTW Portugal, destaca que o risco cibernético se tornou num risco empresarial crítico capaz de afetar a estabilidade de PMEs vulneráveis, pelo que a expansão da solução visa reforçar a sua resiliência estrutural. Por sua vez, Brian Vosloh, Head of Cyber EMEA da Willis, reitera que a combinação de um processo de subscrição mais célere com coberturas inovadoras e apoio especializado permite que as organizações enfrentem a crescente complexidade das ameaças digitais.

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