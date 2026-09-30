Acumulação de jogos e a expansão das competições suscitam preocupações quanto ao seu impacto na saúde e na sustentabilidade do futebol, segundo a LaLiga

A LaLiga manifestou a sua preocupação com o impacto da acumulação de jogos e da expansão das competições na saúde dos futebolistas e na sustentabilidade do futebol.

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O presidente da LaLiga, Javier Tebas, apresentou este apelo durante a sua intervenção na «Performance & Health Summit» da Fifpro, realizada em Londres. Tebas defendeu também, para estas decisões, um modelo de governação que tenha em conta tanto a saúde dos jogadores como a sustentabilidade da indústria.

Tebas salientou que a expansão das competições e a incorporação de novos torneios, como é o caso do Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA, reduzem os períodos de descanso dos jogadores. «Neste momento, durante esta pausa internacional, já vemos jogadores que mal têm tempo para recuperar», afirmou.

Em seguida, o responsável máximo da LaLiga alertou que «não podemos continuar a sobrecarregar a indústria desta forma», referindo-se à acumulação de jogos e à expansão das competições, que preocupam a entidade patronal devido ao seu impacto na saúde dos jogadores e na sustentabilidade do futebol.

QUEM DECIDE?

Na sua opinião, as decisões sobre o futuro do calendário devem contar com a participação daqueles que organizam as competições e assumem as suas consequências. «Acho que o sindicato dos jogadores, as ligas e as federações são quem tem de tomar estas decisões. Os restantes intervenientes devem adaptar-se a elas», afirmou o dirigente.

Além disso, detalhou o papel que cabe a cada um destes intervenientes. «Os jogadores são os protagonistas do espetáculo; os clubes são quem assume o risco da competição; e nós, as ligas, somos quem organiza as competições e representa o interesse comum dos clubes para que a competição se realize todas as semanas», explicou.

Além disso, Javier Tebas relacionou a evolução do calendário com o valor dos direitos audiovisuais e a capacidade futura dos clubes. «Não podemos esperar que, de repente, o valor dos direitos audiovisuais caia 30 ou 40%. Isto não é apenas um risco para a saúde dos jogadores», sublinhou.

«É também um risco para a construção e a sustentabilidade da indústria», acrescentou. O presidente da federação aproveitou também a ocasião para defender a necessidade de utilizar os dados acumulados pelas competições para estudar a relação entre carga de trabalho, desempenho e prevenção de lesões.

DOZE ANOS DE DADOS

Neste contexto, a LaLiga monitoriza, há doze anos, os seus jogos da LaLiga EA Sports e da LaLiga Hypermotion, e dispõe de informações minuto a minuto sobre o desempenho dos jogadores. «Podemos fornecer dados sobre a competição, tais como o ritmo de jogo, a carga de minutos e muitos outros indicadores», explicou.

«Apenas uma parte muito pequena desses dados é visível na transmissão audiovisual. Por trás disso, existe uma enorme quantidade de informação sobre milhares de jogadores ao longo de muitos anos», detalhou o presidente da LaLiga. Neste sentido, acrescentou que a aplicação de ferramentas de inteligência artificial pode acelerar a análise desta informação.

Para concluir, Tebas apelou a que se passe do diagnóstico à ação e se coloquem os recursos disponíveis ao serviço da saúde dos jogadores. «É preciso organizar-nos, liderar o processo e sermos capazes de reunir todos os dados, colocá-los à disposição dos médicos e analisar até onde podemos ir para melhorar a situação», concluiu.